愛旅遊婦人膝蓋痛跟不上團 換膝後等跟團出遊

林姓婦人（中）經新式機器手臂人工關節置換手術後，恢復行動力，開心與醫師醫師洪誌鴻（右）合影。圖／中國附醫提供

台灣70歲林姓婦人因飽受膝關節 炎所苦，熱愛旅遊的她，最近不敢跟團旅遊，怕腳痛跟不上，又怕吃藥傷身，經女兒陪伴向中國醫藥大學附設醫院求診，經評估後接受新式的機器手臂人工關節置換手術 ，術後恢復良好，第二天即返家休養。林姓婦人回診時開心地說，現在活動不成問題，期盼疫情結束後，就可以和孫女旅遊了。

骨科 部人工關節科主任洪誌鴻今天說，中國附醫骨科部從2016年迄今，已累積超過400台機械手臂關節置換手術，過去的機器手臂關節置換手術大多為全自費手術，所需的費用相對高昂，院方在今年四月下旬引進新式機器手臂，符合適應症的民眾可透過健保支付部分關節耗材、手術及住院相關費用，讓治療負擔可大幅減少，使病人在未來相關的適應症上能有另一種新的選擇。

洪誌鴻說明，關節隨著年紀、運動、負重等因素逐漸磨損，等到軟骨磨損殆盡，就會逐漸感到疼痛。其中，髖關節和膝關節是主要負重的關節，因此是退化性關節炎的好發位置。長者一旦出現關節炎，伴隨活動力降低，進而臥床、骨質疏鬆、失智等，降低生活品質，甚至成為家人照顧上的負擔。關節嚴重磨損，置換手術是有效治療方式，可以大幅改善關節疼痛及減少藥物的使用，避免肝腎負擔。

洪誌鴻指出，傳統手術為了測量股骨的外傾角，需破壞股骨的骨髓腔以植入骨髓內桿作定位，可能增加脂肪栓塞及術後出血風險，文獻顯示約有兩成病人於術後仍存在著異物感、僵硬等不適症狀，新型的置換手術，不需破壞股骨髓腔，因此手術中出血降低，符合適應症的民眾可透過健保支付部分關節耗材、手術及住院相關費用。