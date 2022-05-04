我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

俄對日祭懲罰措施 禁首相岸田文雄等63人入境

美調升台灣旅遊風險 台入境檢疫 5/9起改7+7天

愛旅遊婦人膝蓋痛跟不上團 換膝後等跟團出遊

記者趙容萱／台中報導
林姓婦人（中）經新式機器手臂人工關節置換手術後，恢復行動力，開心與醫師醫師洪誌鴻（右）合影。圖／中國附醫提供
林姓婦人（中）經新式機器手臂人工關節置換手術後，恢復行動力，開心與醫師醫師洪誌鴻（右）合影。圖／中國附醫提供

台灣70歲林姓婦人因飽受膝關節炎所苦，熱愛旅遊的她，最近不敢跟團旅遊，怕腳痛跟不上，又怕吃藥傷身，經女兒陪伴向中國醫藥大學附設醫院求診，經評估後接受新式的機器手臂人工關節置換手術，術後恢復良好，第二天即返家休養。林姓婦人回診時開心地說，現在活動不成問題，期盼疫情結束後，就可以和孫女旅遊了。

骨科部人工關節科主任洪誌鴻今天說，中國附醫骨科部從2016年迄今，已累積超過400台機械手臂關節置換手術，過去的機器手臂關節置換手術大多為全自費手術，所需的費用相對高昂，院方在今年四月下旬引進新式機器手臂，符合適應症的民眾可透過健保支付部分關節耗材、手術及住院相關費用，讓治療負擔可大幅減少，使病人在未來相關的適應症上能有另一種新的選擇。

洪誌鴻說明，關節隨著年紀、運動、負重等因素逐漸磨損，等到軟骨磨損殆盡，就會逐漸感到疼痛。其中，髖關節和膝關節是主要負重的關節，因此是退化性關節炎的好發位置。長者一旦出現關節炎，伴隨活動力降低，進而臥床、骨質疏鬆、失智等，降低生活品質，甚至成為家人照顧上的負擔。關節嚴重磨損，置換手術是有效治療方式，可以大幅改善關節疼痛及減少藥物的使用，避免肝腎負擔。

洪誌鴻指出，傳統手術為了測量股骨的外傾角，需破壞股骨的骨髓腔以植入骨髓內桿作定位，可能增加脂肪栓塞及術後出血風險，文獻顯示約有兩成病人於術後仍存在著異物感、僵硬等不適症狀，新型的置換手術，不需破壞股骨髓腔，因此手術中出血降低，符合適應症的民眾可透過健保支付部分關節耗材、手術及住院相關費用。

醫師洪誌鴻說明，新式機器手臂人工關節置換手術，不需破壞股骨髓腔，因此手術中出血降...
醫師洪誌鴻說明，新式機器手臂人工關節置換手術，不需破壞股骨髓腔，因此手術中出血降低。圖／中國附醫提供
醫師洪誌鴻說明，新式機器手臂人工關節置換手術，不需破壞股骨髓腔，因此手術中出血降...
醫師洪誌鴻說明，新式機器手臂人工關節置換手術，不需破壞股骨髓腔，因此手術中出血降低。圖／中國附醫提供

關節 手術 骨科

上一則

10種情況 無症狀膽結石仍建議開刀

延伸閱讀

10種情況 無症狀膽結石仍建議開刀

10種情況 無症狀膽結石仍建議開刀
加州健保擴大範圍 50歲以上無證移民也可加保

加州健保擴大範圍 50歲以上無證移民也可加保
防醫療費飆升 加州實施健保單一付款？紐森未鬆口

防醫療費飆升 加州實施健保單一付款？紐森未鬆口
MLB／教士強投復出首戰 碰頭當年一起白目違規的死黨

MLB／教士強投復出首戰 碰頭當年一起白目違規的死黨

熱門新聞

購買琺瑯鑄鐵鍋時，須挑選可信賴的鍋具業者、符合法規規範的產品，以減少重金屬污染的風險。（Getty Images）

清洗琺瑯鑄鐵鍋 專家教你「不傷鍋保養法」

2022-04-29 02:00
（圖：健康醫療網提供）

胰臟癌如何早發現？「這項非侵入性檢查」最有助揪病灶

2022-05-03 01:30
圖片來源 ／健康醫療網

40歲後肌少症風險大增 「2關鍵」防行動受阻

2022-04-30 01:00
許多人每天服用多種維他命保養身體，但有專家指這些維他命可能浪費時間與金錢。圖為藥房的多種保健產品。(Getty Image)

吃維他命強身？專家：恐效果不彰 從食物攝取更有效

2022-05-01 00:30
（圖：健康醫療網提供）

健忘又易怒？快吃「這些葉酸食物」補一補

2022-05-02 01:40
圖片來源 ／健康醫療網

夜尿增加死亡率？ 當心年紀越大越明顯

2022-04-27 01:00

超人氣

更多 >
俄烏開戰後 俄國天然氣船不開到台日 改到中國

俄烏開戰後 俄國天然氣船不開到台日 改到中國
房貸利率升 新州收入10萬者 買得起的房從38萬降至31萬

房貸利率升 新州收入10萬者 買得起的房從38萬降至31萬
病例飆4倍 紐約市疫情風險升為中級

病例飆4倍 紐約市疫情風險升為中級
歐美官員：普亭最快5月9日正式對烏宣戰

歐美官員：普亭最快5月9日正式對烏宣戰

防這5位大法官變節？ 墮胎權草稿外洩 右派的陰謀？

防這5位大法官變節？ 墮胎權草稿外洩 右派的陰謀？