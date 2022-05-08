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脖子腫成一塊、體重下降 女童竟罹血癌

趙容萱
脖子腫大、常常倦怠、體重下降，有可能是急性骨髓白血病。圖為示意圖。(Getty Images)
脖子腫大、常常倦怠、體重下降，有可能是急性骨髓白血病。圖為示意圖。(Getty Images)

白血病又稱為血癌，是最常見的兒癌，十歲的王姓女童去年因右邊脖子腫成「一塊」、體重下降就醫，被診斷為急性骨髓白血病，接受化療同步配對幹細胞，她與兩名哥哥配對全合， 就讀高中的大哥不捨弟弟受苦，主動提出由他捐贈幹細胞救妹妹，女童接受幹細胞移植後，幹細胞轉植成功順利出院。

台灣台中榮總兒童血液腫瘤科醫師曾瑞如說，白血病其中約25%是急性骨髓性白血病，預後不佳。台中榮總除傳統化療外，合併造血幹細胞移植，並導入分子與精準醫學的診斷，配合檢測癌細胞突變基因，加入標靶藥物治療，以期望提高治癒率。

王母說，女兒去年8月因為脖子腫大，常常倦怠，體重下降，經診所建議，轉而向中榮兒童血腫科主任黃芳亮、醫師曾瑞如的醫療團隊求診。

曾瑞如說，女童經分子與精準醫學檢測，發現她的血癌細胞有三種基因突變，由於文獻報告這樣基因突變的兒童急性骨髓性白血病，惡性度高、預後差，生存率僅有27%。

女童積極抗癌，化療後，血球低下，數次發燒合併敗血症住進加護病房，醫療團隊以骨髓病理切片分析，合併次世代基因檢測，並利用可測量殘留疾病量輔助追蹤，女童在第四次化療後，透過配對移植幹細胞，過程嚴重嘔吐、腹瀉、腹痛、發燒與過敏反應症狀，在醫療團隊的照顧下，轉植成功順利出院。

曾瑞如指出，台中榮總兒童血液腫瘤科配合院方大力發展的分子與精準醫學，積極治療兒童癌症，兒童急性骨髓性白血病五年存活率達68%，高於台灣整體平均。

檢測 醫學 癌細胞

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