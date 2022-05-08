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大腸癌術後未追蹤 9個月後病情惡化功虧一簣

許政榆

大腸直腸癌術後追蹤不可忽視。一名57歲女性患者罹患第三期大腸直腸癌，經手術及電療、化療後，只需透過輔助性化療、定期追蹤，即可控制病情，卻因疫情不敢回診，拖延九個月直到病情惡化變為第四期，肛門、會陰部外流出血，一天需換三次尿布、無法坐著，腫瘤發展快速難再切除。

台北榮總大腸直腸外科主治醫師黃聖捷表示，患者術後仍有零星微小細胞，需透過化療消滅，但該名患者怕染疫而不敢回診，直到腫瘤變大、惡化到第四期後才回診，不僅前面治療功虧一簣，復發後腫瘤發展的更廣泛、快速。

中華民國大腸直腸癌關懷協會理事長、台北榮總大腸直腸外科主任張世慶指出，大腸直腸癌主要由大腸內腺瘤息肉癌化造成，通常早期無症狀，若能及早發現、切除，即可減少癌症發生。

常見大腸直腸癌三大自覺症狀，包括腹脹腹痛、血便帶有黏液、明顯排便習慣改變，務必提高警覺。一旦發生大便變細小、經常性腹瀉或便祕、體重減輕、貧血、可觸摸到腫塊等，更是罹癌的高風險症狀。

大腸直腸癌成因，包括家族遺傳病史、飲食習慣及健檢意識低落。

隨著醫療基因分子診斷進步，包括標靶藥物、免疫療法等治療多元，民眾確診四期也不要放棄。

台灣腸癌病友協會理事長、台中榮總大腸直腸外科主任蔣鋒帆表示，大腸直腸癌患者約二成與家族遺傳、基因有關，其餘八成與年齡、肥胖及飲食、生活習慣等有關。

蔣鋒帆呼籲，應多攝取蔬果等高纖食物，維持穩定作息，即使無症狀，也應於50歲後每二年一次糞便潛血檢查，高風險群更應提早做大腸內視鏡檢查，遠離大腸癌危害。

腫瘤 中華民國 手術

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