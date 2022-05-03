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生飲鱉血滋陰補腎？ 男子下場超悲催

記者魏斌／屏東報導
屏基胃腸肝膽科主治醫師林群峰說明男子病況，求診時腹瀉多日急性腸炎，檢查影像看起來腸壁已變厚。記者魏斌／攝影
屏基胃腸肝膽科主治醫師林群峰說明男子病況，求診時腹瀉多日急性腸炎，檢查影像看起來腸壁已變厚。記者魏斌／攝影

台灣屏東市一名36歲潘姓男子兩個多月前與朋友宴飲，生飲鱉血，以為可以滋養進補，卻腹瀉不止，服藥還未見緩解，到屏東基督教醫院掛急診，發現肝指數暴增21倍並出現黃疸症狀，確診為猛爆性肝炎，後來施用3種抗生素病況才轉趨穩定，住院治療10天終於撿回一命。

生飲鱉血沒強身反而險送命，讓男子嚇壞，直呼再也不敢喝了。

影片來源：聯合新聞網

屏基胃腸肝膽科主治醫師林群峰說，猛爆性肝炎會造成肝臟內的肝細胞大量死亡，對患者的肝功能造成急速傷害，嚴重影響到肝臟的排毒、代謝等功能，若未能及時就醫治療，會在短時間內造成肝臟衰竭，造成死亡。

林群峰表示，該名患者本身無慢性病史，餐敘時跟席間好友都有生飲鱉血，之後都出現腹瀉，但同席友人腹瀉多日後好轉，潘男自行服藥兩天仍未緩解，原以為只是感染性腸炎，但抽血及電腦斷層檢查發現，肝發炎指數高達836u/l，比正常值（13~39u/l）飆高21倍；黃疸指數也上升到6.4mg/dl（正常值0.3~1 mg/dl），甚至連胰臟及腸道都在急性發炎狀態。

林群峰說，起初診治時，患者完全沒想到與幾天前下肚的鱉血有關，經一再追問才想起來，經會診感染科，最後使用3種抗生素才讓病況穩定下來。至於為何同席友人連續腹瀉後即好轉？林群峰說，患者平日有飲酒習慣，到院檢查時亦有輕微酒精肝現象，研判可能與此有關，因而造成其免疫力低下。

鱉向來被民間認為有食補效益，因《神農本草經》記載「鱉可補癆傷、壯陽氣、大補陰之不足。」《本草綱目》也記載「鱉可治虛勞盜汗，陰虛陽亢，腰酸腿疼，久病泄瀉，小兒驚癇，婦女閉經、難產等症。」不少人還認為鱉渾身是寶， 鱉血還可滋陰補腎。

屏基中醫科主治醫師許家祥表示，在中醫來說鱉屬涼補，鱉血有滋陰清熱、活血通絡的功效，但中醫使用動物血會經過消毒殺菌處理，不會直接飲用。兩位醫師都強調，食物入口必須經過殺菌處理，他們強烈建議避免生食，因為生吞寄生蟲、細菌的風險太高，稍有不慎輕則傷身，萬一嚴重到鬼門關前走一遭，可能後悔末及。

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