膽結石切除膽囊 沒必要用達文西手術

膽結石症狀多以「腹痛」作為表現，容易被誤診為消化不好，而且腹痛的症狀容易與其他疾病混淆，等到痛到無法忍受再就醫時，往往已經是急性膽囊炎，必須立刻開刀切除膽囊。

近年醫界會推薦使用達文西手術 切除膽囊，台灣健保 署長李伯璋直言，膽結石沒必要使用達文西手術。

造成膽結石的原因通常與肥胖相關，健保資料庫顯示，胃食道逆流、高血脂等共病都與飲食不正常有關係。

李伯璋表示，肝與膽囊的關係密切，肝臟負責分泌膽汁，肝臟發炎會使膽汁狀況不佳，連帶增加膽結石的機會。膽囊因為產生膽結石，讓膽囊發炎，兩者陷入惡性循環，也可能誘發肝癌、胰臟癌等消化道癌症 的風險。

李伯璋表示，膽結石沒辦法只把石頭挑掉，根據指引，當膽結石出現輕症的疼痛症狀時，就建議將膽囊切除，否則膽結石後續造成的影響，將遠大於初期的症狀，放太久也可能癌變，膽囊癌的發生率雖然低，但也值得注意。

切除膽囊後，通常不太會有後遺症，不過急性膽囊炎必須把握黃金24小時，避免嚴重發炎，影響周邊器官，後續引發沾黏等問題。

健保署曾針對達文西膽囊切除術進行醫療科技評估（HTA），認定達文西手術與腹腔鏡手術並沒有顯著差異；後來再次評估，結論顯示，就良性膽囊疾病而言，達文西膽囊切除手術較腹腔鏡膽囊切除，可顯著改善病人對傷口疤痕的滿意度及醫師手術時的身心負荷。

其餘的手術指標包含總手術時間、術後中重度疼痛降低50%、術中／後併發症、術中失血量、術後疝氣風險、術中轉開腹手術、住院時間，與腹腔鏡相比都沒有顯著差異。李伯璋表示，針對膽結石的手術，除非民眾很重視手術疤痕，否則膽囊切除術無需使用到達文西手術。