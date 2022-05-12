我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬斯克推文談時政 貶川普分裂、批拜登搞錯勝選原因

參院欲加快通過400億援烏法案 卻遭一人硬踩煞車

膽結石切除膽囊 沒必要用達文西手術

陳雨鑫

膽結石症狀多以「腹痛」作為表現，容易被誤診為消化不好，而且腹痛的症狀容易與其他疾病混淆，等到痛到無法忍受再就醫時，往往已經是急性膽囊炎，必須立刻開刀切除膽囊。

近年醫界會推薦使用達文西手術切除膽囊，台灣健保署長李伯璋直言，膽結石沒必要使用達文西手術。

造成膽結石的原因通常與肥胖相關，健保資料庫顯示，胃食道逆流、高血脂等共病都與飲食不正常有關係。

李伯璋表示，肝與膽囊的關係密切，肝臟負責分泌膽汁，肝臟發炎會使膽汁狀況不佳，連帶增加膽結石的機會。膽囊因為產生膽結石，讓膽囊發炎，兩者陷入惡性循環，也可能誘發肝癌、胰臟癌等消化道癌症的風險。

李伯璋表示，膽結石沒辦法只把石頭挑掉，根據指引，當膽結石出現輕症的疼痛症狀時，就建議將膽囊切除，否則膽結石後續造成的影響，將遠大於初期的症狀，放太久也可能癌變，膽囊癌的發生率雖然低，但也值得注意。

切除膽囊後，通常不太會有後遺症，不過急性膽囊炎必須把握黃金24小時，避免嚴重發炎，影響周邊器官，後續引發沾黏等問題。

健保署曾針對達文西膽囊切除術進行醫療科技評估（HTA），認定達文西手術與腹腔鏡手術並沒有顯著差異；後來再次評估，結論顯示，就良性膽囊疾病而言，達文西膽囊切除手術較腹腔鏡膽囊切除，可顯著改善病人對傷口疤痕的滿意度及醫師手術時的身心負荷。

其餘的手術指標包含總手術時間、術後中重度疼痛降低50%、術中／後併發症、術中失血量、術後疝氣風險、術中轉開腹手術、住院時間，與腹腔鏡相比都沒有顯著差異。李伯璋表示，針對膽結石的手術，除非民眾很重視手術疤痕，否則膽囊切除術無需使用到達文西手術。

手術 健保 癌症

上一則

確診Omicron靠「這方式」緩解疼痛 營養師：恐更嚴重

下一則

左肩疼痛吃藥針灸都沒用 醫師：肌腱長結石

延伸閱讀

普亭健康傳言不斷 3病纏身、5月將動癌症手術

普亭健康傳言不斷 3病纏身、5月將動癌症手術
本土確診首度破萬 快篩劑實名制首日爆亂

本土確診首度破萬 快篩劑實名制首日爆亂
全麻手術最怕術後併發症 釀心血管疾病72小時內恐喪命

全麻手術最怕術後併發症 釀心血管疾病72小時內恐喪命
「學姊」黃瀞瑩自爆確診：早餐喝不到豆漿味

「學姊」黃瀞瑩自爆確診：早餐喝不到豆漿味

熱門新聞

睡覺如果沒有一覺到天亮，中間醒來的話，身體發出警訊。圖／摘自Pexels

為何總在半夜「自然醒」？原來身體正發出求救警訊

2022-05-04 14:42
（圖：健康醫療網提供）

眼睛出現這5症狀 小心「乾眼症」找上門

2022-05-09 01:00
張姓患者的地雷食物是豬血糕，能不吃就不吃。(記者簡慧珍／攝影)

這道台灣小吃竟是地雷食物 他每吃一定「上背痛」　

2022-05-05 00:23
圖片來源 ／健康醫療網

眼睛不適眼用製劑怎麼選？ 5大症狀一次看

2022-05-08 01:30
防疫茶配方很多，最近還有「官方配方」，民眾仍不宜自行照單全收。記者簡慧珍／攝影

喝哪一種防疫茶？中醫師：即使國家級配方也要看體質飲

2022-05-09 05:58
圖片來源 ／健康醫療網

近距離視力好重要 他重度白內障術後仍可滑手機、閱讀

2022-05-08 01:50

超人氣

更多 >
美國家庭滿手現金 安於眼前金融黃金時代 明年恐經濟衰退

美國家庭滿手現金 安於眼前金融黃金時代 明年恐經濟衰退
美股何時可安心進場承接？緊盯這6個市場「投降」訊號

美股何時可安心進場承接？緊盯這6個市場「投降」訊號
「401k變301k」…股市跌讓退休金損失1成 專家：先別看

「401k變301k」…股市跌讓退休金損失1成 專家：先別看
西安200斤女孩穿漢服 翹指抿唇神還原「楊貴妃」

西安200斤女孩穿漢服 翹指抿唇神還原「楊貴妃」
自中國領養享受在美生活 德州18歲華女卻殞命芬太尼

自中國領養享受在美生活 德州18歲華女卻殞命芬太尼