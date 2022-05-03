胰臟癌如何早發現？「這項非侵入性檢查」最有助揪病灶

（圖：健康醫療網提供）

近期不少名人相繼因為胰臟癌去世，據新聞報導過世的名人中不乏重視健康、經常做身體健康檢查，但後續卻確診為胰臟癌末期 。為什麼經常做身體健康檢查，健康報告都呈現身體健康，卻還是會長胰臟癌，且確診時已經是末期？

胰臟癌初期症狀不明顯

國泰綜合醫院放射線科主治醫師林森炳表示，原因主要在於胰臟處在一個一般影像檢查不容易看到的位置。早期胰臟癌如果長在胰頭，可能以輕微黃疸表現，如果長在體部或尾部，則幾乎沒有症狀。一旦出現上腹痛、噁心嘔吐、食慾不振、爆瘦、體重減輕、黃疸、背痛或腹瀉等症狀，通常都已是晚期。而晚期胰臟癌發現時，大都已經擴散到無法開刀的地步，此時做化學治療或放射線治療的效果都很差。

3種非侵入性影像檢查 優缺點一次看

此外，胰臟癌的預後不佳，未接受治療者若出現黃疸時平均存活不到半年，可接受手術 治療者平均存活時間約1年，5年存活率不到5%。

林森炳主治醫師指出，非侵入性的影像健康檢查方式有上腹部超音波、電腦斷層（CT）以及核磁共振造影（MRI）檢查等。其中超 音波檢查，會受到腸胃道蠕動與腔內腸氣干擾，造成胰臟影像不清楚進而影響判斷，特別是胰體與胰尾癌症 ；電腦斷層檢查雖不受腸氣影響，但組織間灰階對比較不易區別，而且有游離輻射的考量。

核磁共振造影檢查 易偵測病灶所在

核磁共振造影檢查應該是其中較佳的選項，可不受腸胃道氣體的影響，也沒有游離輻射的問題，對於器官組織間對比灰階優於電腦斷層，利用各種不同序列（如T1WI與T2WI）交叉比對，即使不施以顯影劑，也容易偵測病灶所在。

另外，更可以利用擴散加權序列（DWI）這個敏感度更高的方式，早期就可以看出異常病灶所在，也可以借助注射顯影劑來增加影像的對比。

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資料來源：健康醫療網

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