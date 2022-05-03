「失智症」快檢查 8症狀符合2項應警覺

（圖：健康醫療網提供）

高齡者人口比例逐年上升，除了面臨長者失能問題外，另一個值得關注的議題就是失智 症人口呈現持續且快速增加的趨勢，失智照護已成為當前重要的健康議題之一。

失智症非單純老化 最終失去自我照顧能力

奇美醫學 中心神經內科主治醫師楊勝翔說明，失智症並非單純正常老化或記憶減退，而是一種大腦漸進式功能退化的疾病，很多民眾會誤以為「老了就是這樣」，而忽略了就醫的重要性。

此外，失智症的症狀有記憶力減退、認知功能衰退和思考能力等逐漸喪失的情況，可能也會同時出現情緒、妄想、幻覺等干擾行為，且會逐漸喪失自我照顧的功能，生活需要他人協助才得以進行。

目前失智症並無法治癒，但透過藥物與非藥物治療可以延緩和改善病人的症狀，再搭配社會及長照資源使用，可增進病人的生活品質並減輕照顧者的負擔。

早期8常見症狀 符合2項應警覺

楊勝翔主治醫師提醒，失智症早期常見症狀有

1.判斷力上的困難。

2.對活動和嗜好的興趣降低。

3.重複相同問題、故事和陳述。

4.在學習如何使用工具、設備和小器具上有困難。

5.忘記正確的月份和年份。

6.處理複雜的財物上有困難。

7.記住約會的時間有困難。

8.有持續的思考和記憶方面的問題。

若發現家人出現2項以上症狀，就要有所警覺，儘快陪同就醫，切勿拖延。

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資料來源：健康醫療網

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