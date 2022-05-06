臉部補脂手術 打造膨潤好命臉

一名婦人因過度減肥造成臉部脂肪萎縮且雙頰凹陷（圖左），經自體脂肪移植手術才恢復原有容貌（圖右）。（本報資料照片）

臉部凹陷、鬆垮，悄悄洩漏出妳的年齡秘密嗎？據統計，只要過了30大關，體內膠原蛋白就會逐漸流失，造成臉頰、太陽穴、額頭…等部位失去支撐力、形成臉部「土石流」，這時無論再怎麼保養，還是難以擺脫乾癟的苦命臉，對此，整形醫師建議，愛美人士們可透過臉部補脂手術 來打造飽滿膨潤的好命貴婦臉。

醫美診所整形外科主治醫師楊舒鈞表示，抽脂補臉其實就是採用抽脂技術，抽取自身多餘脂肪，如腹部、側腰、臀部、大腿等處，再回填至欲改善部位，像是臉部有凹陷、皺紋困擾，就可採用「抽脂補臉」來穩固臉部因膠原蛋白和脂肪流失而位移、下陷的「地基」。

脂肪細胞存活率 是關鍵

楊舒鈞說，補脂的重要關鍵，其實在於脂肪細胞的「存活率」，以往受限於傳統技術和儀器，植入脂肪細胞後，存活率通常低於50%，不過隨著補脂技術的精進，除了提升脂肪細胞存活率，術後效果也更加穩定。所以醫師在進行補脂療程時，會先將抽取出來的脂肪透過離心技術純化、萃取出直徑相當小的健康脂肪球，再以多點、分層式的方式，平均分散填補到凹陷處，讓脂肪細胞在植入後能好好守在施做部位。

楊舒鈞表示，在諮詢時，最常見的問題就是臉部補脂究竟安不安全？其實和其他填充物相比，補脂療程使用的是自身原有脂肪，因為是自體組織，反而少了外來填充物的排斥發炎疑慮，除了安全性和支撐力不亞於外來填充物外，效果也來得更真實自然。

而補脂療程除了仰賴醫師技術，術後保養也至關重要，為了維持最佳效果，楊舒鈞建議，在補指手術後三個月內，要讓生活作息維持正常、不抽菸、喝酒、熬夜，並盡量不要揉捏施打部位，以免讓臉部循環受到干擾，此外，也要避免劇烈運動和減肥，否則容易導致脂肪過度消耗，影響塑形效果。

楊舒鈞透露，其實不少熟齡女性都為臉部老化問題所困擾，像是先前就曾有位40多歲的女性到診所諮詢，因為從事業務相關工作，經常得展現出親和力，但臉部凹陷和鬆垮問題卻讓她看起來難以接近，也連帶打擊在社交方面的自信，所幸後來她透過臉部補脂重新找回膨潤朝氣，不僅降低了視覺年齡，也讓她在客戶間獲得好人緣。

此外，楊舒鈞也提醒，每個人的身體狀態和對於美的定義不同，施做療程前，建議選擇擁有合格認證和專業醫療團隊的醫美診所，除了能更安心有保障，也能和醫師討論出最適合自己的專屬美麗。(本文由「健康醫療網」提供，http://www.healthnews.com.tw/)