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黑髮脫色、漂染金髮 4族群須謹慎

健康醫療網
頭皮是毛囊最多、最密集的部位，使用脫色、脫染劑要小心，不當使用可能會出現如紅斑、搔癢等症狀。（本報資料照片）
頭皮是毛囊最多、最密集的部位，使用脫色、脫染劑要小心，不當使用可能會出現如紅斑、搔癢等症狀。（本報資料照片）

東方人的髮色是黑髮，若想變成現今流行的冷灰、粉紅、乾燥玫瑰等顏色，就必須要藉由脫色、脫染劑（俗稱漂髮）來淡化頭髮中的黑色素，再輔以染髮劑來顯出色彩。台灣食藥署提醒，頭皮是毛囊最多、最密集的部位，使用脫色、脫染劑要小心，不當使用可能會出現如紅斑、搔癢等症狀。

操作需手套 避免皮膚接觸

食藥署表示，使用脫色、脫染劑時必須戴上手套，並避免接觸臉部或頸部，塗抹及沖洗時避免接觸眼睛，若不慎接觸時，應以大量清水沖洗，並迅速就醫。使用後若皮膚有任何異常現象，也應迅速就醫處理。

而脫色、脫染劑屬於特定用途化妝品管理，購買及使用前應先上食藥署建置的西藥、醫療器材及化妝品許可證系統查詢是否經過衛生福利部核准。

注意過敏反應 懷孕期勿用

食藥署叮嚀，四大類族群應避免使用脫色、脫染劑：1.使用後曾引發過敏反應或身體不適者；2.頭皮、頸、臉部有腫脹、受傷、過敏、發炎、皮膚疾病者；3.身體有特殊情況，如患病、病後恢復、生理期及懷孕期間；4.腎臟疾患或血液疾病之患者。

最重要的是，使用脫色、脫染劑前應請詳閱說明書，依據正確方法使用。食藥署強調，不可將脫色、脫染劑使用於頭髮以外的毛髮，如眉毛、睫毛等；脫色、染色後一週內，不建議進行燙髮。

此外，剛修臉或剃臉後應避免使用，如屬於敏感性皮膚者，建議在使用前諮詢皮膚科醫師。(本文由「健康醫療網」提供，http://www.healthnews.com.tw/)

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