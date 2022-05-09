我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

謀殺室友 北加柏克萊男子偽裝自殺 因為這原因露餡

嬰兒奶粉缺貨達40% 26州供貨吃緊 6州甚至售罄

大便出血不一定因為痔瘡 還有可能大腸癌

許金川
痔瘡是許多人的難言之隱。（Getty Images）
痔瘡是許多人的難言之隱。（Getty Images）

子曰：「盍各言爾志（「痔」）？」

幾千年前，孔子與學生的對話，由今日醫學眼光來看，還真有其意義。

用現代白話文說：「各位同學，來談談你們自己的痔瘡吧！」

俗語說：「十人九痔」，凡是站立而行的動物，因為地心引力的關係，就容易有痔瘡之苦。

狗貓等動物，四腳著地，肛門與嘴巴同處一個水平面，自然不容易有痔瘡出現。

痔瘡最常見的症狀就是大便帶血，尤其有便祕，大便又粗又硬，常常造成肛門口（尤其是痔瘡）破裂出血。

現代人「四體不勤，五穀不分」，久坐成為現代人的生活習慣，要沒有痔瘡也難。

因此，大便出血，第一個診斷是痔瘡，但這一、二十年來，下這個診斷要很小心了。真相是：也許是飲食西化，肉食者多，也許是其他因素，而且對民眾大便有血第一個要考慮的原因是是否得了大腸癌。

近年來，大腸癌是台灣所有癌症發生率的第一名，大腸癌發現得早與否，影響預後很大。

大腸癌發現得早，及早切除，預後很好。但如果發現得晚，轉移到肝臟或其他器官，就很難根治了，病人要接受化療很辛苦，與癌症抗爭，與死神拚搏。幾十年前陶聲洋部長、近年來豬哥亮等人均因大腸癌過世。

早期發現大腸癌最正確的方法就是做大腸鏡檢查，但要清腸，要把管子由肛門插進去，在以前沒有全身麻醉的年代，病人叫苦連天，許多人視為畏途。近年來無痛麻醉發達，一覺醒來已經完成檢查，只是檢查前三天要吃低渣飲食，仍然不便。

大便潛血檢查或抽血檢驗CEA（癌胚胎抗原）如果陽性，就一定非做大腸鏡不可，但如果陰性，也不能排除沒有大腸癌。

古代西遊記中，孫悟空變成一隻蒼蠅跑到牛魔王肚子中作弄一番，證明自古以來人類就有這個想像能力，幾千年後隨著科技的發展，才有辦法實現，只是目前方法仍然不太理想。

不管如何，將古聖先賢的書以現代醫學眼光重新審視一番，不僅可以在疫情緊繃之中，讓人輕鬆一下，同時也寓教於樂，了解不長眼睛的癌症，才不會顧此失彼。

便便有血，以為是痔瘡出血而不注意，等到大腸癌腹脹腹痛，體重減輕才去求醫，通常都是末期，要付出的代價就太大了。

（作者為台大醫學院名譽教授、肝病防治學術基金會董事長）

醫學 癌症 便祕

上一則

手臂痛難上舉 旋轉肌袖破裂惹禍 手術修補重拾活力

延伸閱讀

遇昔日王子 黃韻玲、鄭怡搶抱姜育恆

遇昔日王子 黃韻玲、鄭怡搶抱姜育恆
壯年男消化不良罹「這種癌」醫籲定期檢查救命

壯年男消化不良罹「這種癌」醫籲定期檢查救命
8旬婦難排便因腫瘤阻塞腸道 金屬支架協助恢復

8旬婦難排便因腫瘤阻塞腸道 金屬支架協助恢復
強尼戴普反控被切手指 重現前妻大便床上實錄

強尼戴普反控被切手指 重現前妻大便床上實錄

熱門新聞

睡覺如果沒有一覺到天亮，中間醒來的話，身體發出警訊。圖／摘自Pexels

為何總在半夜「自然醒」？原來身體正發出求救警訊

2022-05-04 14:42
（圖：健康醫療網提供）

胰臟癌如何早發現？「這項非侵入性檢查」最有助揪病灶

2022-05-03 01:30
張姓患者的地雷食物是豬血糕，能不吃就不吃。(記者簡慧珍／攝影)

這道台灣小吃竟是地雷食物 他每吃一定「上背痛」　

2022-05-05 00:23
（圖：健康醫療網提供）

吃隔夜麵休克截肢？醫：更有可能是這病 嚴重恐死亡

2022-05-03 00:30
（圖：健康醫療網提供）

健忘又易怒？快吃「這些葉酸食物」補一補

2022-05-02 01:40
(取材自健康醫療網)

失眠不想靠安眠藥？中醫授三招、一藥膳有解

2022-05-04 00:30

超人氣

更多 >
美富豪紛買第2本護照 為出走鋪路 最紅「黃金簽證」是這本

美富豪紛買第2本護照 為出走鋪路 最紅「黃金簽證」是這本
封面故事／機票難求、處處封城 阻斷華人回鄉路

封面故事／機票難求、處處封城 阻斷華人回鄉路
李靚蕾隔3個月再發聲 親收手寫卡片哭了

李靚蕾隔3個月再發聲 親收手寫卡片哭了
巴哈馬度假勝地傳離奇命案 3名美國人死亡

巴哈馬度假勝地傳離奇命案 3名美國人死亡
蓋茲喊「熊來了」警告利率會升到…讓全球經濟減緩

蓋茲喊「熊來了」警告利率會升到…讓全球經濟減緩