大便出血不一定因為痔瘡 還有可能大腸癌

痔瘡是許多人的難言之隱。（Getty Images）

子曰：「盍各言爾志（「痔」）？」

幾千年前，孔子與學生的對話，由今日醫學 眼光來看，還真有其意義。

用現代白話文說：「各位同學，來談談你們自己的痔瘡吧！」

俗語說：「十人九痔」，凡是站立而行的動物，因為地心引力的關係，就容易有痔瘡之苦。

狗貓等動物，四腳著地，肛門與嘴巴同處一個水平面，自然不容易有痔瘡出現。

痔瘡最常見的症狀就是大便帶血，尤其有便祕 ，大便又粗又硬，常常造成肛門口（尤其是痔瘡）破裂出血。

現代人「四體不勤，五穀不分」，久坐成為現代人的生活習慣，要沒有痔瘡也難。

因此，大便出血，第一個診斷是痔瘡，但這一、二十年來，下這個診斷要很小心了。真相是：也許是飲食西化，肉食者多，也許是其他因素，而且對民眾大便有血第一個要考慮的原因是是否得了大腸癌。

近年來，大腸癌是台灣所有癌症 發生率的第一名，大腸癌發現得早與否，影響預後很大。

大腸癌發現得早，及早切除，預後很好。但如果發現得晚，轉移到肝臟或其他器官，就很難根治了，病人要接受化療很辛苦，與癌症抗爭，與死神拚搏。幾十年前陶聲洋部長、近年來豬哥亮等人均因大腸癌過世。

早期發現大腸癌最正確的方法就是做大腸鏡檢查，但要清腸，要把管子由肛門插進去，在以前沒有全身麻醉的年代，病人叫苦連天，許多人視為畏途。近年來無痛麻醉發達，一覺醒來已經完成檢查，只是檢查前三天要吃低渣飲食，仍然不便。

大便潛血檢查或抽血檢驗CEA（癌胚胎抗原）如果陽性，就一定非做大腸鏡不可，但如果陰性，也不能排除沒有大腸癌。

古代西遊記中，孫悟空變成一隻蒼蠅跑到牛魔王肚子中作弄一番，證明自古以來人類就有這個想像能力，幾千年後隨著科技的發展，才有辦法實現，只是目前方法仍然不太理想。

不管如何，將古聖先賢的書以現代醫學眼光重新審視一番，不僅可以在疫情緊繃之中，讓人輕鬆一下，同時也寓教於樂，了解不長眼睛的癌症，才不會顧此失彼。

便便有血，以為是痔瘡出血而不注意，等到大腸癌腹脹腹痛，體重減輕才去求醫，通常都是末期，要付出的代價就太大了。

（作者為台大醫學院名譽教授、肝病防治學術基金會董事長）