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台確診連4天破萬 1.6萬再創新高、增3死

台兒童打疫苗家長怕 中藥「台灣清冠一號」成家庭搶手藥

記者王駿杰／新竹報導
隨著疫情升溫，不少輕症確診者選擇中藥的「台灣清冠一號」來服用。記者王駿杰／攝影
隨著疫情升溫，不少輕症確診者選擇中藥的「台灣清冠一號」來服用。記者王駿杰／攝影

台灣隨著疫情升溫，不少輕症確診者選擇中藥的「台灣清冠一號」來服用，也讓清冠一號成為搶手藥；新竹市具中、西醫執照的醫師蔡宗璟指出，因近期確診數攀升，居家照護人數多，由衛福部國家中醫藥研究所研發的清冠一號去年在各醫院臨床的使用與實驗室研究，都證實對輕症、中症的患者有療效，近日也成為不少家庭想備用的藥品之一。

蔡宗璟表示，由於醫療量能的限制，指揮中心建議輕症或無症狀的低風險患者居家照護，此時清冠一號便是相當理想的治療，該處方有防止病毒入侵、抑制病毒複製及抑制細胞激素風暴的作用。

清冠一號可用於確診的無症狀、輕症、中症的患者，無症狀的治療約5日，輕症及中症治療使用的療程約為10天。另外，該處方更特別之處是對於被隔離或高風險的人員也有預防感染的作用，但預防服用劑量為治療劑量的3分之1。

蔡宗璟指出，五月份6歲至11歲的兒童要開打莫德納疫苗，許多父母因害怕副作用可能選擇先不打，清冠一號也適用兒童，不論在預防或治療上都提供另外一個好的選擇，劑量上只要依體重來調整即可，體重40公斤以上使用標準的成人劑量，體重20公斤兒童則服用2分之1成人劑量，體重10公斤幼兒則服用4分之1成人劑量，可依此來推算。

蔡宗璟說，該處方屬醫師處方用藥，在使用上一定要經由醫師諮詢才能開立，目前確診患者可以公費使用，而未確診的患者則可自費備用，疫情時代疫苗的注射是必要的防護，國人居家除了預備體溫計、血氧機及常備西藥外，清冠一號也成為家庭的備用的藥物之一。

蔡宗璟說，「台灣清冠一號」屬醫師處方用藥，在使用上一定要經由醫師諮詢才能開立，目...
蔡宗璟說，「台灣清冠一號」屬醫師處方用藥，在使用上一定要經由醫師諮詢才能開立，目前確診患者可以公費使用，而未確診的患者則可自費備用。記者王駿杰／攝影

疫情 疫苗 莫德納

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