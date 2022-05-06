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異位性皮膚炎好癢 生物製劑緩解

邱宜君
長期、安全地調控過度活化的免疫系統，是治療異位性皮膚炎的關鍵。（Getty Images）
長期、安全地調控過度活化的免疫系統，是治療異位性皮膚炎的關鍵。（Getty Images）

一名九歲男孩出生後，皮膚常泛紅脫皮，上小學後「身上好像千萬隻螞蟻爬不停」，奇癢無比，全身抓傷、流血，傷口痛到無法行走，類固醇愈吃愈重，乳液擦遍了也沒用。媽媽帶他四處求醫，心痛告訴醫師「能不能讓他至少不要那麼痛、可以走路就好？」

台灣新北市立土城醫院皮膚科主任楊靜宜表示，皮膚是身體的障蔽，如果皮膚障蔽受損，加上免疫系統過度活化、環境有過敏原刺激，會引起異位性皮膚炎。而讓瘋狂活化的免疫系統穩定下來，表皮細胞不再反覆受到刺激，障蔽就能慢慢修復，因此男孩使用生物製劑治療，皮膚終於慢慢恢復正常。

台灣異位性皮膚炎病友協會理事長朱家瑜指出，80%異位性皮膚炎發生於六歲之前，延續到成年期，2020年台灣就有37萬人因為異位性皮膚炎就醫。中重度患者就占了25%，相當可觀。

楊靜宜表示，中重度異位性皮膚炎治療，光靠口服類固醇達到短期症狀控制還不夠，且類固醇副作用多、減量易復發，不宜長期使用。唯有「長期而安全地調控過度活化的免疫系統」才是關鍵，但傳統免疫調節抑制劑對於中重度患者來說，療效還是不夠，許多患者仍一再復發。

楊靜宜建議，中重度病友應考慮使用屬於「人工製造的蛋白抗體」生物製劑，讓受損的皮膚角質細胞有機會再長好、提升屏障功能，達到長期安全緩解症狀的目標。

「異位性皮膚炎不只是一個會癢的皮膚病！」朱家瑜表示，他的孩子也是患者，半夜還要起來換床單，換衣服，全家生活品質都受影響。調查發現，患者家屬每天平均比一般人少睡一至二小時，92.5%患者日常生活能力受影響、88.5%工作能力受影響、33.3%曾因病情而必須請假。患者睡眠失調風險是一般人兩倍，焦慮症風險1.7倍，憂鬱症風險1.83倍，自殺意念增加風險1.67倍。

過敏 憂鬱症

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