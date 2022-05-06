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中年男嗜吃半熟蛋 胸腔竟冒「巧克力膿瘍」

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吃未熟蛋要當心沙門氏菌。(Getty Images)
吃未熟蛋要當心沙門氏菌。(Getty Images)

胸壁膿瘍多發生於胸腔外傷或身體其他局部受傷感染，細菌順著血流跑到胸腔，引發化膿，若未適當治療，膿瘍侵蝕肋膜，就會演變成膿胸，進而增加敗血症和死亡機率。

55歲的賴先生平時總愛將未熟蛋當早餐食用，日前，他右邊的胸口突然出現凸起的腫塊，一個禮拜就大到八公分，但沒有其他不適，腫塊外觀也沒有發紅，只是伴隨疼痛、胸口緊緊、悶悶的，就醫經過兩周抗生素治療卻不見改善，隨後透過電腦斷層才發現胸壁竟出現膿瘍，診斷為極罕見的沙門氏菌造成的「胸壁感染」，所幸透過緊急手術治療，後續恢復良好。

台北慈濟醫院胸腔外科醫師洪嘉聰表示，沙門氏菌是糞口傳染，常見於食入被鳥禽糞便汙染的食物或水，如雞蛋、未煮熟的蛋奶、肉製品。除了嬰兒和五歲以下免疫力較低的孩童吃到不乾淨的食物會感染外，7到10月天氣炎熱，細菌孳生，要是食物保存不當，也可能因誤食感染。

感染沙門氏菌後多是嘔吐、拉肚子等腸胃症狀。(Getty Images)
感染沙門氏菌後多是嘔吐、拉肚子等腸胃症狀。(Getty Images)

洪嘉聰醫師補充，沙門氏菌不是罕見菌種，感染後多是嘔吐、拉肚子等腸胃症狀，造成胸壁膿瘍的情況相當少，像上述患者般健康的人被感染，且沒有其他症狀者更是少見。

胸壁膿瘍多發生於胸腔外傷或身體其他局部受傷感染，細菌順著血流跑到胸腔，引發化膿，若未適當治療，膿瘍侵蝕肋膜，就會演變成膿胸，進而增加敗血症和死亡機率。

洪嘉聰說明，上述患者的膿瘍雖然範圍大，但尚未侵蝕到胸腔內壁，且先前曾用抗生素治療了兩個禮拜效果不彰，所以才會選擇手術治療。在病人胸前切五公分的切口後，清掉黏稠如巧克力醬的膿液，同時清除周圍被侵蝕爛掉的組織，放置引流管，並在術後施以預防性抗生素，免除感染惡化的危機。

即便再健康，還是有可能因為吃入不乾淨的食物造成感染。洪嘉聰醫師提醒，沙門氏菌常附著於鳥禽的蛋上，若要外食，建議食物一律煮熟，避免生食，即便在家開伙也要確保食物新鮮，徹底清洗後再烹飪，以免將病菌吃下肚子，危害健康。

http://healthnews.com.tw/

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