我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

官員：國會若不追加防疫經費 白宮估今年秋冬1億人染疫

調查：把疫情責怪亞裔的美國人翻倍 質疑忠誠者也大增

影響睡眠品質 夜尿患者死亡率恐增35~50％

健康醫療網
除了夜尿次數外，睡眠品質也是醫師們評估夜尿的重點之一。（本報資料照片）
除了夜尿次數外，睡眠品質也是醫師們評估夜尿的重點之一。（本報資料照片）

在泌尿科門診，每天都不只一位患者抱怨夜尿。根據國際統計，每5位70歲以上的男性，有四位有夜尿情形。如果把年紀下拉到30歲以上的男性，也有將近三成的盛行率，換句話說，大約每三位成年男性，就有一位會有夜尿的情形，但是大部分患者對於夜尿的了解，比起其他常見疾病，卻是相對地非常不足。

★次數越多 對患者影響越大

台北市立聯合醫院和平婦幼院區泌尿科主治醫師張德撝說，根據目前國際上最新定義，在睡眠期間因為尿尿起床一次以上，且尿尿前後都有睡著，稱之為夜尿。理論上，夜尿次數越多，對於患者影響越大，但並不是每個人的影響程度都是一樣，夜尿對於無法快速入睡的患者，影響程度遠較能快速入睡的患者嚴重。

★髖關節骨折風險 增加四成

因此，除了夜尿次數外，睡眠品質也是醫師們評估夜尿的重點之一。同時因為影響到了睡眠品質，夜尿患者的死亡率較正常人上升約35~50％，且在年紀越大的患者中，上升幅度越是明顯；除了增加死亡率外，夜尿也會增加跌倒的機率，且根據統計，不論患者年紀大小，夜尿會增加四成的髖關節骨折風險。

★膀胱容量縮小 尿道恐結石

張德撝表示，夜尿成因有很多種，可以將其分為兩大類，第一類是尿量增加，第二類是膀胱容量縮小。尿量增加的常見原因有：夜間過多的水份攝取、糖尿病心臟病等；膀胱容量縮小的部分，則主要跟泌尿科的疾病有關係，除了常見的是攝護腺肥大外，也有可能是膀胱及尿道的結石或腫瘤。確切導致夜尿的元兇，還是需要到泌尿科門診，做詳細檢查與評估。

關節 心臟病 糖尿病

上一則

反覆泌尿道感染恐引發敗血性休克 醫師教預防訣竅

延伸閱讀

橙縣僑團 聲援台灣參加世界衛生大會

橙縣僑團 聲援台灣參加世界衛生大會
夜尿增加死亡率？ 當心年紀越大越明顯

夜尿增加死亡率？ 當心年紀越大越明顯
插尿管要注意 做對「3件事」避血尿

插尿管要注意 做對「3件事」避血尿
發燒畏寒還腰痛 25歲女上班喝水少又憋尿引發腎臟炎

發燒畏寒還腰痛 25歲女上班喝水少又憋尿引發腎臟炎

熱門新聞

睡覺如果沒有一覺到天亮，中間醒來的話，身體發出警訊。圖／摘自Pexels

為何總在半夜「自然醒」？原來身體正發出求救警訊

2022-05-04 14:42
（圖：健康醫療網提供）

胰臟癌如何早發現？「這項非侵入性檢查」最有助揪病灶

2022-05-03 01:30
購買琺瑯鑄鐵鍋時，須挑選可信賴的鍋具業者、符合法規規範的產品，以減少重金屬污染的風險。（Getty Images）

清洗琺瑯鑄鐵鍋 專家教你「不傷鍋保養法」

2022-04-29 02:00
張姓患者的地雷食物是豬血糕，能不吃就不吃。(記者簡慧珍／攝影)

這道台灣小吃竟是地雷食物 他每吃一定「上背痛」　

2022-05-05 00:23
圖片來源 ／健康醫療網

40歲後肌少症風險大增 「2關鍵」防行動受阻

2022-04-30 01:00
（圖：健康醫療網提供）

吃隔夜麵休克截肢？醫：更有可能是這病 嚴重恐死亡

2022-05-03 00:30

超人氣

更多 >
恭喜 昆凌生了 周杰倫罕見曝光三女兒正面照

恭喜 昆凌生了 周杰倫罕見曝光三女兒正面照
買房難…30年房貸利率升至5.27% 創13年來新高

買房難…30年房貸利率升至5.27% 創13年來新高
研究：Omicron並未消滅Delta Delta恐捲土重來

研究：Omicron並未消滅Delta Delta恐捲土重來
華府智庫：中國經濟脅迫多無效 反招致反效果

華府智庫：中國經濟脅迫多無效 反招致反效果
調查：把疫情責怪亞裔的美國人翻倍 質疑忠誠者也大增

調查：把疫情責怪亞裔的美國人翻倍 質疑忠誠者也大增