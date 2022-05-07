影響睡眠品質 夜尿患者死亡率恐增35~50％

除了夜尿次數外，睡眠品質也是醫師們評估夜尿的重點之一。（本報資料照片）

在泌尿科門診，每天都不只一位患者抱怨夜尿。根據國際統計，每5位70歲以上的男性，有四位有夜尿情形。如果把年紀下拉到30歲以上的男性，也有將近三成的盛行率，換句話說，大約每三位成年男性，就有一位會有夜尿的情形，但是大部分患者對於夜尿的了解，比起其他常見疾病，卻是相對地非常不足。

★次數越多 對患者影響越大

台北市立聯合醫院和平婦幼院區泌尿科主治醫師張德撝說，根據目前國際上最新定義，在睡眠期間因為尿尿起床一次以上，且尿尿前後都有睡著，稱之為夜尿。理論上，夜尿次數越多，對於患者影響越大，但並不是每個人的影響程度都是一樣，夜尿對於無法快速入睡的患者，影響程度遠較能快速入睡的患者嚴重。

★髖關節 骨折風險 增加四成

因此，除了夜尿次數外，睡眠品質也是醫師們評估夜尿的重點之一。同時因為影響到了睡眠品質，夜尿患者的死亡率較正常人上升約35~50％，且在年紀越大的患者中，上升幅度越是明顯；除了增加死亡率外，夜尿也會增加跌倒的機率，且根據統計，不論患者年紀大小，夜尿會增加四成的髖關節骨折風險。

★膀胱容量縮小 尿道恐結石

張德撝表示，夜尿成因有很多種，可以將其分為兩大類，第一類是尿量增加，第二類是膀胱容量縮小。尿量增加的常見原因有：夜間過多的水份攝取、糖尿病 、心臟病 等；膀胱容量縮小的部分，則主要跟泌尿科的疾病有關係，除了常見的是攝護腺肥大外，也有可能是膀胱及尿道的結石或腫瘤。確切導致夜尿的元兇，還是需要到泌尿科門診，做詳細檢查與評估。