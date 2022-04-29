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台本土確診再度破萬 新增11974例、2死

老人咳嗽、發燒懷疑染新冠 一查竟是抽菸60年引肺癌

記者江良誠／南投報導
78歲老先生經支氣管鏡檢查，發現肺癌病灶。圖／南投醫院提供
78歲老先生經支氣管鏡檢查，發現肺癌病灶。圖／南投醫院提供

台灣南投78歲老先生最近兩個月體重驟降8公斤，並出現發燒、咳嗽等症狀，家人擔心感染新冠肺炎，經PCR檢測為陰性排除確診。醫師詢問，才知道他菸齡60年，每天抽1包菸，經支氣管鏡切片檢查，確診為小細胞肺癌廣泛期，已安排後續肺癌治療。

南投醫院胸腔內科主任施志宏說，老先生縱膈腔有瀰漫性淋巴結腫大與右下肺腫瘤，並侵犯至右肺支氣管造成右下肺塌陷，透過支氣管內視鏡取得腫瘤切片，病理鑑定後確診為小細胞肺癌。

肺癌初期無明顯徵兆，往往有症狀時已是末期。長期抽菸者久咳不癒，一定要至胸腔科門診就診，可經由影像學與肺功能檢查等，來診斷或排除是否有肺部疾病。

當胸部影像不排除惡性腫瘤可能時，可進一步切片檢查，醫師會依據患者的狀況、腫瘤的部位等進行建議與選擇支氣管鏡或電腦斷層導引切片等侵入性檢查方式。

施志宏說，患者病灶侵犯右主支氣管，因此採支氣管鏡切片檢查，將內視鏡藉由咽喉進入氣管系統檢查，並將檢體取出供病理檢查，確診後才能後續治療。

肺癌主要可分為小細胞肺癌與非小細胞肺癌，小細胞肺癌與抽菸有密切關係，早期症狀不明顯，且癌細胞生長速度相當快，大多數患者確診時，癌細胞已轉移至其他器官，復發機率較高，預後較差。

施志宏建議，民眾應遠離危險因子，例如抽菸、煮飯時留意通風並開抽油煙機、注意空氣品質等。確診小細胞肺癌也別絕望，若對化學藥物反應良好，也可考慮合併免疫療法等，協助病人維持生活品質，不要輕易放棄治療的希望。

南投醫院胸腔內科主任施志宏進行支氣管鏡檢查。圖／南投醫院提供
南投醫院胸腔內科主任施志宏進行支氣管鏡檢查。圖／南投醫院提供

腫瘤 癌細胞 檢測

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