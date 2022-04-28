氣喘患者病情始終控制不佳 專家曝用藥常見3大迷思

氣喘錯誤用藥增加急診住院及死亡風險，短效急救吸入劑無法根本治療。（Getty Images）

台灣氣喘患者約200多萬人，醫師臨床發現，患者用藥常有三大迷思，造成錯誤用藥，病情不容易穩定控制。醫師表示，氣喘患者三大迷思，包括不想用藥治療、不想用類固醇藥物進行保養，以及只有出現不舒服時，才想用藥控制病情，但如此未規律用藥控制，或有「類固醇恐懼症」，當一年使用3支以上急救用的支氣管擴張劑，容易引起氣管進一步的傷害。

台灣胸腔暨重症加護醫學 會呼吸道委員會副主委、亞東醫院胸腔內科主任鄭世隆表示，許多氣喘患者認為，只要不舒服時，再治療就好，但當出現症狀時，往往是氣喘病情變得較為厲害，氣管縮小了，造成呼吸喘等不舒服，如果這時使用屬於急救藥物的緩解型吸入劑，也就是支氣管擴張劑，患者不適症狀雖可以立即緩解，但因症狀已經好了、不喘了，患者下次就會繼續使用。

台灣胸腔暨重症加護醫學會理事長王鶴健說，當天氣變化、過敏等因素影響，造成氣管慢性發炎，病情嚴重時進而引發氣喘，而氣喘藥物分為控制型及緩解型，控制型藥物主要用途為保養，如吸入性類固醇藥物；緩解型藥物則屬於急救藥物，此為支氣管擴張劑，但若過度使用，氣管容易引發反覆發炎，造成氣管損傷，並增加急診住院及死亡風險。

依台灣相關醫學研究統計，氣喘患者約200多萬人，近16%為使用緩解用的支氣管擴張劑，已屬於過度依賴，甚至有3成患者每年使用3支以上，如此恐增加急診住院風險72%，以及9成的死亡風險。

王鶴健說，氣喘患者不想用類固醇藥物進行保養，這在全世界都是相同的，此為「類固醇恐懼症」，大家都只想到月亮臉、水牛肩的藥物副作用，但用於治療氣喘時為精準使用，副作用低，且吸入性類固醇藥物是從根本抗發炎反應，不同於緩解用的支氣管擴張劑為治標不治本，所有年齡層患者應了解兩種吸入劑的配置方式，遠離急診住院及死亡風險。

亞東醫院為此建置氣喘治療「緩解用吸入劑（急救）」警示系統，若遇到支氣管擴張劑使用過量患者，將出現給要提醒機制，並追蹤治療成效，降低氣喘急診住院風險。

鄭世隆說，臨床曾收治42歲謝先生，他長期氣喘控制不佳，為緩解症狀，每年使用超過3支以上支氣管擴張劑，反而造成氣喘發作頻率愈來愈頻繁，且即便使用藥物也逐漸無法緩解症狀，而經警示系統提醒，給予正確用藥後已穩定控制病情。

中華民國 診所協會全聯會理事長陳宏麟說，診所照顧氣喘患者是以病患為中心，遵守氣喘診療指引，並加強追蹤管理、衛教，提供完整及連續性的氣喘照護模式。疫情 期間，近9個月來，氣喘照護診所已增加228家，總數達到1864家。

氣喘患者依醫囑使用吸入性類固醇藥物，可以達到長期抗發炎、減少氣喘惡化。台灣臨床藥學會榮譽理事長簡素玉說，患者應及時修正「類固醇副作用大」、「盲目追求快速緩解」、「缺乏長期保養觀念」等錯誤用藥觀念，提醒要有效治療氣喘，患者應配合正確用藥。