注射新冠疫苗差一點洗腎？醫籲有四症狀趕快檢查

洗腎病人定期洗腎，造成生活不便，民眾應注意和維護腎臟健康。記者簡慧珍／攝影

注射COVID-19疫苗 會不會有副作用？台灣彰化縣60歲陳姓婦女、45歲李姓婦女在注射後約兩個月，各自出現泡泡尿、水腫、血壓異常上升等症狀，確診為「A型免疫球蛋白型」急性腎絲球腎炎。

衛福部彰化醫院副院長陳殷正今天表示，注射COVID-19疫苗後要注意水腫、泡泡尿、血尿、血壓異常上升等4種症狀，可能是少見的腎臟併發症。

陳殷正說，這兩起個案的共通之處是不久前打過新冠肺炎疫苗，陳婦只注射一劑BNT、李婦完整注射三劑莫德納，都屬於mRNA疫苗，而根據患者的切片結果，都是和免疫反應有關的「A型免疫球蛋白型」腎絲球腎炎，兩名患者懷疑是疫苗引起的免疫反應。

腎臟內科醫師黃耀宣引用國際醫學 期刊資料，指出施打新冠肺炎疫苗出現腎臟病變的個案以3類人居多，包括自體免疫疾病者、癌症患者及腎功能較差者，彰化醫院這兩起個案恰好是屬於這3類。

陳姓婦女罹患類風濕關節炎，長期在免疫風濕科就診追蹤，病情穩定，日前發現雙小腿及腳掌有水腫現象，尿尿冒泡，因身體沒有不舒服就沒理會，過了幾周水腫也沒消退才就醫，抽血發現腎絲球過濾率竟僅有10（正常值100~120），和她兩個月前的免疫風濕科門診檢驗數值60相比，腎功能急遽衰退，差一點需要洗腎。

45歲李婦有腎臟病史，因血尿、泡泡尿和血壓異常上升，就醫後也確診為「A型免疫球蛋白型」腎絲球腎炎，治療後已回穩。陳婦雖同樣發生A型免疫球蛋白型的腎絲球腎炎，造成急性腎損傷，經過緊急治療也腎功能慢慢回穩。

黃耀宣說，國際醫學期刊曾發表疫苗副作用的論文，急性腎絲球腎炎病例在全球都有，但比例很低，出現症狀就及早治療的結果都還不錯，民眾不用過度擔心，整體而言，施打疫苗還是必須的，畢竟發生較大副作用的比例很低。

黃耀宣又說，腎絲球腎炎是以腎絲球損害為主的發炎反應，「A型免疫球蛋白型」是最常見的一種，可能原因是某些不明機轉或免疫性因素造成，當腎絲球被破壞後，導致大量的蛋白質進入腎小管，使得尿液呈現泡沫狀，被稱為蛋白尿，俗稱為泡泡尿，可能併隨出現臉部及四肢浮腫、血尿、高血壓 等4種常見症狀。