我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台單日確診破1.1萬例 中重症增27例、死亡增2例

返中探親遇「魔幻之旅」 隔離三個月後直接返南加

注射新冠疫苗差一點洗腎？醫籲有四症狀趕快檢查

記者簡慧珍／彰化報導
洗腎病人定期洗腎，造成生活不便，民眾應注意和維護腎臟健康。記者簡慧珍／攝影
洗腎病人定期洗腎，造成生活不便，民眾應注意和維護腎臟健康。記者簡慧珍／攝影

注射COVID-19疫苗會不會有副作用？台灣彰化縣60歲陳姓婦女、45歲李姓婦女在注射後約兩個月，各自出現泡泡尿、水腫、血壓異常上升等症狀，確診為「A型免疫球蛋白型」急性腎絲球腎炎。

衛福部彰化醫院副院長陳殷正今天表示，注射COVID-19疫苗後要注意水腫、泡泡尿、血尿、血壓異常上升等4種症狀，可能是少見的腎臟併發症。

陳殷正說，這兩起個案的共通之處是不久前打過新冠肺炎疫苗，陳婦只注射一劑BNT、李婦完整注射三劑莫德納，都屬於mRNA疫苗，而根據患者的切片結果，都是和免疫反應有關的「A型免疫球蛋白型」腎絲球腎炎，兩名患者懷疑是疫苗引起的免疫反應。

腎臟內科醫師黃耀宣引用國際醫學期刊資料，指出施打新冠肺炎疫苗出現腎臟病變的個案以3類人居多，包括自體免疫疾病者、癌症患者及腎功能較差者，彰化醫院這兩起個案恰好是屬於這3類。

陳姓婦女罹患類風濕關節炎，長期在免疫風濕科就診追蹤，病情穩定，日前發現雙小腿及腳掌有水腫現象，尿尿冒泡，因身體沒有不舒服就沒理會，過了幾周水腫也沒消退才就醫，抽血發現腎絲球過濾率竟僅有10（正常值100~120），和她兩個月前的免疫風濕科門診檢驗數值60相比，腎功能急遽衰退，差一點需要洗腎。

45歲李婦有腎臟病史，因血尿、泡泡尿和血壓異常上升，就醫後也確診為「A型免疫球蛋白型」腎絲球腎炎，治療後已回穩。陳婦雖同樣發生A型免疫球蛋白型的腎絲球腎炎，造成急性腎損傷，經過緊急治療也腎功能慢慢回穩。

黃耀宣說，國際醫學期刊曾發表疫苗副作用的論文，急性腎絲球腎炎病例在全球都有，但比例很低，出現症狀就及早治療的結果都還不錯，民眾不用過度擔心，整體而言，施打疫苗還是必須的，畢竟發生較大副作用的比例很低。

黃耀宣又說，腎絲球腎炎是以腎絲球損害為主的發炎反應，「A型免疫球蛋白型」是最常見的一種，可能原因是某些不明機轉或免疫性因素造成，當腎絲球被破壞後，導致大量的蛋白質進入腎小管，使得尿液呈現泡沫狀，被稱為蛋白尿，俗稱為泡泡尿，可能併隨出現臉部及四肢浮腫、血尿、高血壓等4種常見症狀。

到目前為止，注射COVID-19疫苗利多於弊，醫師認為有必要注射。記者簡慧珍／攝...
到目前為止，注射COVID-19疫苗利多於弊，醫師認為有必要注射。記者簡慧珍／攝影
衛福部彰化醫院腎臟內科醫師黃耀宣引用國際醫學期刊資料，籲請民眾注意注射新冠疫苗後...
衛福部彰化醫院腎臟內科醫師黃耀宣引用國際醫學期刊資料，籲請民眾注意注射新冠疫苗後有無特殊反應和症狀。記者簡慧珍／攝影
衛福部彰化醫院副院長陳殷正建議腎功能本來就不太好的民眾，注意注射新冠疫苗後有無出...
衛福部彰化醫院副院長陳殷正建議腎功能本來就不太好的民眾，注意注射新冠疫苗後有無出現特殊症狀。記者簡慧珍／攝影

疫苗 高血壓 醫學

上一則

體外震波治療 改善鈣化性肌腱炎

下一則

氣喘患者病情始終控制不佳 專家曝用藥常見3大迷思

延伸閱讀

台採購220萬劑輝瑞BNT新冠兒童疫苗 近日簽約

台採購220萬劑輝瑞BNT新冠兒童疫苗 近日簽約
日本40歲黨魁爆不倫 戀上支持者14歲女兒 產下1子

日本40歲黨魁爆不倫 戀上支持者14歲女兒 產下1子
新冠疫苗問世10個月 2萬加州人免死

新冠疫苗問世10個月 2萬加州人免死
洛BA.2確診升溫 重症、死亡率不增反減

洛BA.2確診升溫 重症、死亡率不增反減

熱門新聞

若有「臉色蒼白疲倦」、「不明原因發燒」、「未碰撞卻有瘀青出血」、「骨骼疼痛」四大症狀，應儘速尋求醫療，可透過血液檢查發現血球異常，或進一步進行骨髓檢查。圖／中華民國血液病學會提供

白血病來得又快又急 專家指4大症狀別忽略

2022-04-21 17:38
圖片來源 ／健康醫療網

遠離3大常見婦癌 醫師建議這樣做

2022-04-25 01:00
圖片來源 ／健康醫療網

夜尿增加死亡率？ 當心年紀越大越明顯

2022-04-27 01:00
（圖：健康醫療網提供）

反覆「泌尿道感染」嚴重恐致命 專家妙招擺脫困擾

2022-04-22 01:15
台中慈濟醫院婦產科醫師黃閔暄說明，停經後出血不能輕忽，務必檢查。圖／台中慈濟醫院提供

5旬婦停經後出血2年以為「回春」 醫師：務必就醫檢查

2022-04-21 17:52
千禧之愛健康基金會發起「食物明星賽」網路票選活動，27日舉辦記者會發佈調查結果。記者許政榆／攝影

少了「它」容易確診 研究：缺維生素D增77%染疫風險

2022-04-27 05:49

超人氣

更多 >
佛奇：美國已脫離新冠大流行階段

佛奇：美國已脫離新冠大流行階段
疫情改變你和我 「回不到從前」 亞裔最受傷

疫情改變你和我 「回不到從前」 亞裔最受傷
揭發川普與德意志銀行不法往來 吹哨者陳屍加州校園

揭發川普與德意志銀行不法往來 吹哨者陳屍加州校園
疫情改變你和我╱疫情下「我的跨國婚姻走向終點」

疫情改變你和我╱疫情下「我的跨國婚姻走向終點」
抱著「財神爺」逃回台灣？張庭、林瑞陽機場照瘋傳

抱著「財神爺」逃回台灣？張庭、林瑞陽機場照瘋傳