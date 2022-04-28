我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

返中探親遇「魔幻之旅」 隔離三個月後直接返南加

「不要干預俄烏戰爭」普亭：否則將面臨閃電般的回擊

告別臉部老化「土石流」醫美外科醫教妳養成貴婦臉

健康醫療網／記者林怡亭報導
（圖：健康醫療網提供）
（圖：健康醫療網提供）

臉部凹陷、鬆垮，悄悄洩漏出妳的年齡秘密嗎？據統計，只要過了30大關，體內膠原蛋白就會逐漸流失，造成臉頰、太陽穴、額頭…等部位失去支撐力、形成臉部「土石流」，這時無論再怎麼保養，還是難以擺脫乾癟的苦命臉，對此，醫美診所整形外科主治醫師楊舒鈞建議，愛美人士們可透過臉部補脂手術來打造飽滿膨潤的好命貴婦臉。

什麼是自體脂肪抽脂補臉？

醫美診所整形外科主治醫師楊舒鈞表示，抽脂補臉其實就是採用抽脂技術，抽取自身多餘脂肪，如腹部、側腰、臀部、大腿等處，再回填至欲改善部位，像是臉部有凹陷、皺紋困擾，就可採用「抽脂補臉」來穩固臉部因膠原蛋白和脂肪流失而位移、下陷的「地基」。

▲醫師經專業評估後，畫線區分取脂部位。

楊舒鈞醫師進一步說明，補脂的重要關鍵，其實在於脂肪細胞的「存活率」，以往受限於傳統技術和儀器，植入脂肪細胞後，存活率通常低於50%，不過隨著補脂技術的精進，除了提升脂肪細胞存活率，術後效果也更加穩定。所以醫師在進行補脂療程時，會先將抽取出來的脂肪透過離心技術純化、萃取出直徑相當小的健康脂肪球，再以多點、分層式的方式，平均分散填補到凹陷處，讓脂肪細胞在植入後能好好守在施做部位。

▲抽取脂肪後，需經離心技術純化，取得健康的濃縮脂肪細胞，提升術後脂肪細胞存活率。

臉部補脂常見部位：

填補凹陷：前額、太陽穴、臉頰、蘋果肌、夫妻宮…等

改善皺紋：法令紋、木偶紋、眉部紋、嘴角溝、木偶紋…等。

修飾輪廓：下巴、臉部下緣輪廓線…等。

自體脂肪免去排斥風險 術後勤保養效果不NG

楊舒鈞醫師表示，在諮詢時，最常見的問題就是臉部補脂究竟安不安全？其實和其他填充物相比，補脂療程使用的是自身原有脂肪，因為是自體組織，反而少了外來填充物的排斥發炎疑慮，除了安全性和支撐力不亞於外來填充物外，效果也來得更真實自然。

而補脂療程除了仰賴醫師技術，術後保養也至關重要，為了維持最佳效果，楊舒鈞醫師建議，在補指手術後三個月內，要讓生活作息維持正常、不抽菸、喝酒、熬夜，並盡量不要揉捏施打部位，以免讓臉部循環受到干擾，此外，也要避免劇烈運動和減肥，否則容易導致脂肪過度消耗，影響塑形效果。

▲相較於其他外來填充物，植入自體脂肪有較具安全性、不易產生排斥…等優勢。

臉部老化成熱門諮詢選項

楊舒鈞醫師透露，其實不少熟齡女性都為臉部老化問題所困擾，像是先前就曾有位40多歲的女性到診所諮詢，因為從事業務相關工作，經常得展現出親和力，但臉部凹陷和鬆垮問題卻讓她看起來難以接近，也連帶打擊在社交方面的自信，所幸後來她透過臉部補脂重新找回膨潤朝氣，不僅降低了視覺年齡，也讓她在客戶間獲得好人緣。

此外，楊舒鈞醫師也提醒，每個人的身體狀態和對於美的定義不同，施做療程前，建議選擇擁有合格認證和專業醫療團隊的醫美診所，除了能更安心有保障，也能和醫師討論出最適合自己的專屬美麗。

▲楊舒鈞醫師建議愛美人士們應找合格診所、專業醫師進行諮詢。

【延伸閱讀】

光輝五月母親節百貨人潮　轉戰醫美複合式保養

新春開運電眼怎麼整？　解析雙眼皮、眼袋手術

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53541

喜歡本文請按讚並分享給好友！ 更多健康資訊：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw

手術 母親節 蘋果

上一則

壯年男消化不良罹「這種癌」醫籲定期檢查救命

延伸閱讀

腰痠背痛若合併「這些危險訊號」 當心脊椎病變

腰痠背痛若合併「這些危險訊號」 當心脊椎病變
夜尿增加死亡率？ 當心年紀越大越明顯

夜尿增加死亡率？ 當心年紀越大越明顯
疫情後 南加多金華人迷上醫美幹細胞

疫情後 南加多金華人迷上醫美幹細胞
華僑醫美健康中心吸血鬼療法 恢復青春、頸部去痛、頭部生髮

華僑醫美健康中心吸血鬼療法 恢復青春、頸部去痛、頭部生髮

熱門新聞

若有「臉色蒼白疲倦」、「不明原因發燒」、「未碰撞卻有瘀青出血」、「骨骼疼痛」四大症狀，應儘速尋求醫療，可透過血液檢查發現血球異常，或進一步進行骨髓檢查。圖／中華民國血液病學會提供

白血病來得又快又急 專家指4大症狀別忽略

2022-04-21 17:38
圖片來源 ／健康醫療網

遠離3大常見婦癌 醫師建議這樣做

2022-04-25 01:00
圖片來源 ／健康醫療網

夜尿增加死亡率？ 當心年紀越大越明顯

2022-04-27 01:00
（圖：健康醫療網提供）

反覆「泌尿道感染」嚴重恐致命 專家妙招擺脫困擾

2022-04-22 01:15
台中慈濟醫院婦產科醫師黃閔暄說明，停經後出血不能輕忽，務必檢查。圖／台中慈濟醫院提供

5旬婦停經後出血2年以為「回春」 醫師：務必就醫檢查

2022-04-21 17:52
醫師林敬淳說，大腸癌初期沒有症狀，察覺異常求診往往是中晚期，建議定期癌篩是救命關鍵。圖／亞洲大學附屬醫院提供

38歲自律男不菸不酒竟癌末 醫：定期癌篩是救命關鍵

2022-04-21 05:58

超人氣

更多 >
佛奇：美國已脫離新冠大流行階段

佛奇：美國已脫離新冠大流行階段
疫情改變你和我 「回不到從前」 亞裔最受傷

疫情改變你和我 「回不到從前」 亞裔最受傷
揭發川普與德意志銀行不法往來 吹哨者陳屍加州校園

揭發川普與德意志銀行不法往來 吹哨者陳屍加州校園
疫情改變你和我╱疫情下「我的跨國婚姻走向終點」

疫情改變你和我╱疫情下「我的跨國婚姻走向終點」
抱著「財神爺」逃回台灣？張庭、林瑞陽機場照瘋傳

抱著「財神爺」逃回台灣？張庭、林瑞陽機場照瘋傳