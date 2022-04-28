腰痠背痛跑去按摩沒效？這3種治療對症下藥

（圖：健康醫療網提供）

一名30多歲的單親媽媽，白天上班、晚上回家照顧年幼的小孩，還得處理家務事，腰痠背痛已是家常便飯，去民俗推拿、整復，效果維持不久，讓她不知該如何是好？台灣和信治癌中心醫院神經外科許孜榮醫師表示，下背痛是現代常見的文明病之一，不過現在醫學相當進步，以西醫而言，治療方式相當多元，可透過藥物治療、復健物理治療、疼痛注射治療、外科手術 治療，針對不同的症狀進行治療。

（一）藥物治療、復健物理治療

非類固醇性消炎止痛藥（NSAID）及肌肉 鬆弛劑的效果較佳。許孜榮醫師表示，一般而言療程一至三個月不等，建議按時服藥，而非等到痛了才吃。遵從醫囑，調整生活習慣，隨病況進步由醫師調整減藥。由復健科醫師安排復健物理治療。

（二）疼痛注射治療

激痛點注射（trigger point injection）可有效緩解急性嚴重之肌肉筋膜炎，許孜榮醫師說明，一般而言注射類固醇與局部麻醉劑於激痛點，後續搭配規律服用藥物，成效往往令人滿意；神經阻斷術（neruoablation）經由影像導引技術精準找到患部脊椎小關節 周邊的感覺神經，予以局部麻醉劑或射頻燒灼術（radiofrequency）阻斷神經，達到緩解脊椎退化性關節炎之療效。

（三）外科手術治療

許孜榮醫師表示，脊椎支撐全身，像支撐樓房的樑柱。當脊椎關節退化而形成骨刺壓迫神經時，房子樑柱不再牢固，脊椎穩定性受損，使下背痛藥物或復健治療成效不彰，神經外科醫師執行手術部分移除患部脊椎骨，使神經不再受到壓迫，再依病況所需，植入骨釘骨板重建穩定性。近二十年因醫療科技進步，微創神經減壓內固定手術技術成熟，除了達成上述治療目的，因傷口小，恢復快。經醫師評估病況適合此治療的話，能縮短患者術後恢復期，早日重返工作崗位，維持生活品質。

創傷、骨質疏鬆與惡性腫瘤所造成的脊椎骨折，或稱為壓迫性骨折。許孜榮醫師指出，經醫師詳盡細察並判斷有無適應症後，無需全身麻醉的經皮椎體成型術(骨水泥灌注手術)有機會對症下藥，緩解因壓迫性骨折所造成的下背痛。

遠離下背痛 改善姿勢、規律運動是不二法門

下背痛十分常見，來源可能是肌肉筋膜、脊椎骨和神經，而且往往是多病因共存。治療原則在於詳盡身體檢查找出病因，必要時輔以影像診斷，透過藥物、復健或外科手術以改善。許孜榮醫師鼓勵患者，要和醫師充分討論，並改善姿勢、生活習慣，以及規律運動，才是遠離下背痛不二法門。

▲和信治癌中心醫院神經外科許孜榮醫師

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資料來源：健康醫療網

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