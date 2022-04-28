壯年男消化不良罹「這種癌」醫籲定期檢查救命

（圖：健康醫療網提供）

38歲賴姓男子生活作息正常，不抽菸也不喝酒，但數月前下腹部出現悶悶不舒服的情況，原本以為是工作壓力大導致消化不良，沒想到最近突然解血便，驚覺不對勁趕緊就醫，檢查後竟確診是大腸癌第四期合併多處轉移，所幸經手術 切除腫瘤 後，目前正接受化學藥物治療，病情穩定控制中。

大腸癌年輕化 有症狀務必盡早篩檢

統計顯示，大腸癌雖好發於50歲以上民眾，但患者有逐漸年輕化趨勢，本身門診就出現不少30-40多歲患者，其中不更乏平時飲食及作息都十分自律的患者。

亞洲大學附屬醫院大腸直腸外科主治醫師林敬淳表示，腸癌根據腫瘤長的位置不同，可以分為大腸癌及直腸癌等，其表現症狀大不同，而早期大腸癌經過手術治療，治療效果通常都非常好，然而大腸癌初期沒有症狀，一旦察覺異常求診，往往已經進入中晚期階段，甚至出現遠處轉移的情形，凸顯出早期篩檢的重要性。

糞便潛血檢查 及早揪出罹癌可能

林敬淳也提醒，大腸癌腫瘤或是瘜肉，有機會受因糞便摩擦而流血，因此可透過檢查，揪出肉眼看不見的血液；一旦檢查結果出現陽性，可進一步再透過大腸內視鏡檢查，確認是否罹癌。

排便、飲食不正常 早期發現進行處理

他建議民眾本身若有大腸癌家族遺傳史，或者排便、飲食習慣不正常等情形，可以透過癌症篩檢或大腸內視鏡檢查是否有大腸瘜肉，若早期發現並進行處理，可降低七到九成以上轉化成大腸癌的機率，平時則應維持良好的生活習慣、均衡飲食，多攝取蔬菜水果類，幫助身體排便順暢，遠離大腸癌的威脅。

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資料來源：健康醫療網

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