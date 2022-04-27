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恐慌只會癱瘓急診醫療量能 醫師提醒有症狀先在家採檢

記者翁唯真／桃園報導
吳昌騰提醒，恐慌只會癱瘓急診醫療量能，建議民眾有症狀先在家採檢。圖／翻攝自來講兒科急診的543-吳昌騰醫師臉書
吳昌騰提醒，恐慌只會癱瘓急診醫療量能，建議民眾有症狀先在家採檢。圖／翻攝自來講兒科急診的543-吳昌騰醫師臉書

台灣確診數節節攀升，現在民眾也都搶打疫苗及去採檢站採檢，其中未打疫苗的幼兒也是讓家長最擔心的，有兒科醫師表示，自己今天起床得知昨天採檢的兒童有25個陽性確診，不過不需要恐慌，恐慌只會癱瘓急診醫療量能，建議民眾有症狀先在家採檢。

「早上起來簡訊收到25個異常訊息，這代表昨天我上兒科急診班，被我採檢的小孩們，PCR有25個陽性」，林口長庚醫院兒童一般醫學科／兒科急診主治醫師吳昌騰說，不會太驚訝，就是這樣與病毒共存了，也不需要恐慌，恐慌只會癱瘓急診醫療量能。

吳昌騰表示，他在第一線的觀察，比較好的做法是你有不舒服的症狀發燒、咳嗽、流鼻水、喉嚨痛、頭痛、噁心腹瀉...等，不要就衝來急診，你可以先自行快篩，快篩陰性，先就近診所看診，如果快篩陽性時，可以先去採檢站，若症狀比較明顯時，再來兒科急診就醫，這樣才不會讓前線作戰的量能耗竭太快。

他說，在兒科急診上班，病毒真的隨時會跟他們擦肩而過，昨天看診的病例，有1個學生在學校的班級活動中，突然昏倒送來急診時，想要安排後續檢查，於是先做個快篩，結果呈陽性，後來的PCR也是陽性；他也提醒大家，個人防護還是很重要的！

疫苗 醫學

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