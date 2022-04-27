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夜尿增加死亡率？ 當心年紀越大越明顯

健康醫療網／記者曾正豪報導
圖片來源 ／健康醫療網
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在泌尿科門診，每天都不只一位患者抱怨夜尿。根據國際統計，每五位70歲以上的男性，有四位有夜尿情形。如果把年紀下拉到30歲以上的男性，也有將近三成的盛行率，換句話說，大約每三位成年男性，就有一位會有夜尿的情形，但是大部分患者對於夜尿的了解，比起其他常見疾病，卻是相對地非常不足。

夜尿無法快速入睡者 影響健康程度大

台灣台北市立聯合醫院和平婦幼院區泌尿科主治醫師張德撝說，根據目前國際上最新定義，在睡眠期間因為尿尿起床一次以上，且尿尿前後都有睡著，稱之為夜尿。理論上，夜尿次數越多，對於患者影響越大，但並不是每個人的影響程度都是一樣，夜尿對於無法快速入睡的患者，影響程度遠較能快速入睡的患者嚴重。

研究：夜尿嚴重 死亡風險高五成

因此，除了夜尿次數外，睡眠品質也是醫師們評估夜尿的重點之一。同時因為影響到了睡眠品質，夜尿患者的死亡率較正常人上升約35~50%，且在年紀越大的患者中，上升幅度越是明顯；除了增加死亡率外，夜尿也會增加跌倒的機率，且根據統計，不論患者年紀大小，夜尿會增加四成的髖關節骨折風險。

膀胱容量縮小 恐是尿道結石或腫瘤

張德撝表示，夜尿成因有很多種，可以將其分為兩大類，第一類是尿量增加，第二類是膀胱容量縮小。尿量增加的常見原因有：夜間過多的水份攝取、糖尿病心臟病等；膀胱容量縮小的部分，則主要跟泌尿科的疾病有關係，除了常見的是攝護腺肥大外，也有可能是膀胱及尿道的結石或腫瘤。確切導致夜尿的元兇，還是需要請民眾到泌尿科門診，做詳細檢查與評估。

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資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53517

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腫瘤 心臟病 糖尿病

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