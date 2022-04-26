女牙痛長年醫不好 竟見腦部有顆2.5公分腫瘤

陳金城表示，此種腫瘤為腦瘤之王，多數為良性，但宋女士的瘤經由病理切片檢查後，出乎意料竟為惡性。圖／大林慈濟醫院提供

62歲宋姓女子因牙痛而四處求醫，原以為只是蛀牙或牙周病，卻怎樣都看不好，直到疼痛延伸到眼睛後，經細檢查才發現長腦瘤，醫師告知瘤為良性不用開刀，不料五年內右邊臉部、肢體無力，最後求助大林慈濟醫院副院長暨神經外科主任陳金城手術 清除腫瘤 ，才讓她免於癱瘓命運。

宋女表示，從小到大牙齒都保養得很好，但五年前頻繁牙痛，牙醫都說沒大問題，但陸續治療都得不到改善，疼痛甚至蔓延到眼睛，一度懷疑可能是三叉神經痛，於是到大醫院做詳細檢查，結果發現腦部竟然有1顆2.5公分腫瘤。

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宋女回憶，當時醫生說不用開刀，且腫瘤屬良性，每才長大一點，不會造成影響，她陸續放射治療20幾次，但沒想到過程中，腫瘤長到3公分，再變成3.6公分，最後右邊臉部及肢體癱瘓，聽力也變差，不斷出現耳鳴，晚上根本無法入眠。

宋女說，陸續找了好幾位醫生都沒效，後轉到大林慈濟醫院。手術後右半邊已慢慢恢復力氣，身體逐漸好轉，也希望自己康復後，可以繼續從事最愛的跑步運動。

陳金城表示，此種腫瘤為腦瘤之王，多數為良性，但宋女士的瘤經由病理切片檢查後，出乎意料竟為惡性。惡性周邊神經髓鞘瘤並不常見，尤其又是長在顱底這個位置的又更少，全世界才3、40例。他提醒，雖然牙痛、耳鳴等問題很常見，但也有可能是因為腦部長了腫瘤所引起，建議民眾若症狀持續未獲得改善，最好找專科醫師做詳細檢查。