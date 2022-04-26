老婦脊椎灌骨泥又垮掉 拖延治療險癱瘓

范姓老婦骨頭垮掉造成神經壓迫，嚴重程度幾近癱瘓。圖／大千綜合醫院提供

台灣76歲范姓老婦去年跌倒傷及脊椎，到醫院接受骨水泥灌漿手術 後，仍覺得疼痛不適，且漸漸無法自行站立，今年3月她輾轉至大千綜合醫院就醫，醫師發現她原來骨水泥灌漿手術的骨頭已垮掉並壓迫神經，經手術治療，現已能不靠輪椅行走。

院方說，老婦去年8月間跌倒傷及脊椎後，在其他醫院接受骨水泥灌漿手術，但仍覺得疼痛不適，雖持續回診，但醫師僅開立止痛藥治療，在疼痛無法有效緩解情況下，老人家漸漸地無法自行站立，行動只能依賴輪椅。

直到今年3月，老婦輾轉到苗栗市大千綜合醫院就醫，醫師檢查發現她接受骨水泥灌漿手術的骨頭已垮掉，還壓迫到神經，才會導致她疼痛不已，經手術治療後，老婦不僅疼痛解除，現已能再次行走。

為老婦診治的大千醫院骨科 醫師容志雄表示，從核磁共振檢查發現，病患骨頭垮掉造成的神經壓迫非常嚴重，幾乎接近癱瘓，加上乘坐輪椅太久，雙腳腳踝呈現僵硬、關節 攣縮；經與病人及家屬溝通後，先以手術處理神經壓迫的問題，再將已鬆垮的骨頭重新灌骨水泥，並輔以鋼釘支撐，順利解決老婦長期的痛苦。

容志雄表示，曾接受脊椎骨水泥灌漿手術的病人如果骨頭再垮掉，一定要及早回診治療，拖延太久容易衍生許多問題，更重要的是，手術恢復後仍需注意預防跌倒及勿提重物，才能防止再次受傷。

先前就有一位89歲老婦因跌倒造成腰椎壓迫性骨折，經骨水泥灌漿手術後順利恢復，她認為自己已康復就到菜園提水澆菜，結果施力不當又受傷，還好老人家及時就醫治療，沒造成太大傷害。

他強調，高齡長輩多因骨質疏鬆影響，一旦跌倒就容易釀成骨折傷害、甚至臥床不起，因此日常生活務必做到防跌措施，如有骨質疏鬆的問題，也要配合醫師接受治療。