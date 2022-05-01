我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

普亭健康傳言不斷 3病纏身、5月將動癌症手術

外來人口變多、通膨補刀 全美「最住不起」的地方在這

蜜蜂螫一口 他心肌梗塞險喪命

江良誠
38歲男子被蜜蜂螫一口，導致心肌梗塞，黃圈為血管栓塞處。（圖：南投醫院提供）
38歲男子被蜜蜂螫一口，導致心肌梗塞，黃圈為血管栓塞處。（圖：南投醫院提供）

蜜蜂叮咬，也有致命危機！38歲吳姓男子日前騎機車上班，眼皮被蜜蜂螫一下，到工廠後竟全身起紅疹，同事緊急將他送醫。醫師先治療蜂螫過敏，因他主訴胸痛，進一步診斷竟是急性心肌梗塞，立刻安排心導管手術，在右側冠狀動脈近端阻塞處放置支架，幸運救回一命。

台灣南投醫院心臟內科醫師賴昭宏說，患者抽菸、體重過重，並患有三高慢性疾病，導致血管狹窄，彈性也較差，血管內逐漸形成斑塊，不過有足夠的血液量供應心臟，身體沒出現不適症狀。但意外當天溫差大、遇到壓力或蜂螫刺激時，誘發斑塊破裂剝落，引起血栓堵塞血管，發生致命的心肌梗塞。

吳姓男子經手術後，已經康復出院，仍要定期追蹤。他說，沒想到騎機車會被蜜蜂叮，還引發心肌梗塞，感謝醫院緊急治療，讓他重獲新生。前陣子他就出現疲勞、易喘等心臟疾病徵兆，沒想到自己還不到40歲，就有心血管疾病。以後要更加珍惜身體，因此他出院決心戒菸、控制體重，讓身體盡快恢復健康。

賴昭宏說，表示除了心臟病家族史，不良的生活型態也是導致心血管疾病主因。建議應戒菸，養成規律運動習慣，盡量清淡飲食，控制好高血壓、高血糖及高血脂，慢性疾病患者需按時服藥。定期健康檢查，一旦發現警訊盡早就醫治療，減少風險。

手術 心血管疾病 高血壓

上一則

吃維他命強身？專家：恐效果不彰 從食物攝取更有效

延伸閱讀

蜂螫誘發心肌梗塞 竟是「這原因」惹禍

蜂螫誘發心肌梗塞 竟是「這原因」惹禍
38歲青年上班途中被蜜蜂螫一口 差點心肌梗塞喪命

38歲青年上班途中被蜜蜂螫一口 差點心肌梗塞喪命
影／蜜蜂停身上「激烈色色」 網傻眼：去開房間啦

影／蜜蜂停身上「激烈色色」 網傻眼：去開房間啦
春天溫差大 4族群留意心肌梗塞

春天溫差大 4族群留意心肌梗塞

熱門新聞

購買琺瑯鑄鐵鍋時，須挑選可信賴的鍋具業者、符合法規規範的產品，以減少重金屬污染的風險。（Getty Images）

清洗琺瑯鑄鐵鍋 專家教你「不傷鍋保養法」

2022-04-29 02:00
圖片來源 ／健康醫療網

遠離3大常見婦癌 醫師建議這樣做

2022-04-25 01:00
圖片來源 ／健康醫療網

夜尿增加死亡率？ 當心年紀越大越明顯

2022-04-27 01:00
千禧之愛健康基金會發起「食物明星賽」網路票選活動，27日舉辦記者會發佈調查結果。記者許政榆／攝影

少了「它」容易確診 研究：缺維生素D增77%染疫風險

2022-04-27 05:49
（圖：健康醫療網提供）

告別臉部老化「土石流」醫美外科醫教妳養成貴婦臉

2022-04-28 01:00
（圖：健康醫療網提供）

耳鳴「年輕化」要當心 醫：發作時這樣按揉舒緩

2022-04-24 01:00

超人氣

更多 >
谷愛凌搭私人飛機離開中國 飛紐約參加女性體育峰會

谷愛凌搭私人飛機離開中國 飛紐約參加女性體育峰會
路透：中國借鑑俄烏戰爭 著眼資訊戰及速戰速決

路透：中國借鑑俄烏戰爭 著眼資訊戰及速戰速決
「我死得好冤啊」特斯拉深夜傳出悽慘女聲 嚇壞車主

「我死得好冤啊」特斯拉深夜傳出悽慘女聲 嚇壞車主
疫情改變你和我╱130萬播放量 到手只有691元

疫情改變你和我╱130萬播放量 到手只有691元
疫情改變你和我╱搶先機記錄華人悲歡離合 3播主爆紅

疫情改變你和我╱搶先機記錄華人悲歡離合 3播主爆紅