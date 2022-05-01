肩關節退化疼痛難忍 微血管栓塞術緩解

肩膀關節退化導致發炎，可能會痛到無法舉手、睡覺。圖為示意圖。(Getty Images)

70歲陳姓婦人兩邊肩膀持續疼痛一年多，近半年痛到無法舉手、睡覺側身壓到也會痛，吃止痛藥、復健與傳統療法都沒有顯著成效，到醫院診療，檢查確診因肩膀關節 退化導致發炎，進行微細血管栓塞術後，疼痛感明顯改善，睡眠品質變好。

陳婦因長期肩膀感覺到疼痛，明顯痛楚持續一年多，右手更嚴重，近半年來更是痛到沒辦法將手舉高，連梳頭髮和綁頭髮都無法自理，晚上睡覺也不能翻動身體，只要碰到肩膀處就疼痛，造成睡眠品質很差，吃止痛藥沒有用，進行熱敷、復健等方式都沒有幫助。

放射黃色箭頭為肩膀部位發炎組織新生成異常的微小血管。（圖：童綜合醫院提供）

她到台灣台中童綜合醫院影像導引疼痛治療門診治療，安排超音波與磁振造影(MRI)檢查後，確認雙肩因使用過度與磨損產生退化性關節炎，發炎組織新生成異常的微小血管，進而導致疼痛出現；也因關節受損造成關節液來不及代謝而產生積水，進而影響關節活動。

放射介入治療科主任李政君先將她的積水抽出後，再進行微細血管栓塞術，經由X光導引下，將微小導管從手部撓動脈置入，放至肩膀疼痛處，再把栓塞藥劑慢慢注入到疼痛部位血管，消除發炎造成的新生血管；單側手術 時間僅花費一個小時，無須住院，術後患者疼痛感明顯降低。

李政君表示，微細血管栓塞術不同於過去治療方式(口服藥、塗抹外用藥或復健等方式)，可以直接阻斷發炎部位血管，改善疼痛情況並延緩持續惡化，不用開刀住院，效果在術後一到二日內就有明顯成效，對生活品質有非常好的幫助。