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遠離3大常見婦癌 醫師建議這樣做

健康醫療網／記者曾正豪報導
圖片來源 ／健康醫療網
圖片來源 ／健康醫療網

對婦女而言，終其一生，每四位之中就有一位會得到癌症，而三分之一的患者會集中在女性生殖器官上，稱為婦癌，其中以乳癌、卵巢癌及子宮頸癌，為婦癌發生率前三名。

乳癌趨向年輕化 篩檢要做

台灣樂生療養院家醫科郭紋翠主任表示，癌症發生原因與基因、環境、飲食、生活作息及體重等有關，防不勝防，因此定期癌症篩檢非常重要。而乳癌是台灣女性罹患率第一名的癌症，罹患高峰約在45～69歲，且發生率逐年升高，每36分鐘就有一名婦女罹患乳癌，且近年有年輕化趨勢。

目前國際公認最有效的方法是乳房X光攝影，能有效偵測無症狀之早期乳癌；另政府也提供45-69歲及40-44歲有乳癌家族史之婦女，每兩年一次的免費篩檢。

卵巢癌最難防 下腹痛、經期異常要注意

郭紋翠主任解釋，一般卵巢癌症的死亡率占婦科癌症中相當高的比例，是因為大部分的卵巢癌在早期沒有明顯的症狀，所以被發現時，已經擴散至腹腔，而成為晚期的癌症，約75%的患者已達到第三或第四期。

因此，郭紋翠主任建議，每年做子宮頸抹片時，同時進行骨盆腔內診，一旦發現卵巢有腫塊，立即以超音波檢查；而有家族史的民眾則可定期進行超音波檢查，若長期下腹痛或生理期異常之婦女，更應提高警覺至婦產科就醫。

子宮頸癌難自覺 「三早」防治降死亡率

至於子宮頸癌，郭紋翠主任進一步說，雖然也是較難早期自覺症狀的婦癌，但是卻可透過「三早」防治法寶-早檢查、早發現、早治療而大幅降低死亡率，尤其30歲以上婦女子宮頸抹片檢查，不僅免費且有效及便捷。

此外，大部分的子宮頸癌與人類乳突病毒（HPV）相關，接種HPV疫苗能預防菜花及子宮頸癌，只是HPV病毒種類眾多，無法百分之百靠疫苗預防，病毒的感染到致癌仍需要數年到數十年的時間，因此打了疫苗仍需每年接受子宮頸抹片檢查，才能早期防範。

【延伸閱讀】

為晚期卵巢癌續命 精準標靶藥物新療法延緩疾病復發

卵巢癌完善治療 多部科協同是關鍵


資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53466

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癌症 疫苗 篩檢

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