體外震波治療 改善鈣化性肌腱炎

婦人震波一個月鈣化完成消失。（圖：台灣衛福部豐原醫院提供）

67歲婦人肩膀經常疼痛，到復健科門診檢查後發現，手臂上抬與內轉時會因嚴重疼痛而無力，當天安排X光檢查，發現除有旋轉肌肌腱炎，還出現嚴重的鈣化，也就是肩關節 鈣化性肌腱炎。醫師建議做一般常規復健外，再安排三次的自費震波治療，一個月後追蹤照X光片，發現鈣化點已完全消失，肩關節疼痛與功能都得到大幅改善。

台灣衛福部豐原醫院復健科張憲伯醫師表示，體外震波對於鈣化性肌腱炎是非常有效的治療方式。根據研究透過三次震波並追蹤三個月後，鈣化點多能顯著變小，甚至有36%病人的鈣化點可以在震波三個月後完全消失；相較於一般沒有復健需要經過三到10年才有1/3的病人會慢慢吸收，打震波的效果快而顯著。除了消除鈣化外，七到八成的病人在震波後，症狀可得到顯著改善，功能也能顯著提升，對於有肌腱炎甚至是鈣化性肌腱炎的病人是一大福音。

震波用於骨骼肌肉 的治療，研究發現有七到八成的治療效果，世界臨床醫學實驗也證實，體外震波是安全有效，震波可促進肌腱血管新生，進而改善血流供應，加強受損細胞的恢復，且震波能立即紓解疼痛，因此深受有骨骼肌肉問題困擾者所喜愛，；並具有非侵入性、不須吃藥、治療時間短、治療後可直接回家、低危險性、高治癒率，能有效降低手術 的需求。