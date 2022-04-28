下肢沒力、走路不穩 「頸椎狹窄」惹禍

醫師徐秋豪指出病患檢查影像第五至第七節椎間盤突出，導致頸椎椎管狹窄並且嚴重壓迫脊髓。（圖：新竹台大分院新竹醫院提供）

65歲男子近期發現走路不穩，雙下肢力量大不如前，他原不以為意，覺得恐是年紀大退化所致，但症狀卻越發嚴重，擰毛巾、開瓶蓋等都需旁人協助，甚至得靠輪椅才能移動；醫師檢查發現，患者的第五至七節椎間盤突出，導致頸椎椎管狹窄並且嚴重壓迫脊髓，緊急安排頸椎微創手術 ，將突出椎間盤切除重建脊椎，才逐漸恢復四肢力量。

台灣新竹台大分院新竹醫院神經外科醫師徐秋豪指出，患者到院檢查時，發現四肢的肌腱反射皆有異常，雙下肢的本體感覺也明顯變差，各項神經學表現都暗示著脊髓已經出現不正常的病變。

安排頸部核磁共振後發現，患者的第五至第七節椎間盤突出，導致頸椎椎管狹窄並且嚴重壓迫脊髓，而脊髓的影像訊號也出現異常，此刻的脊髓已因壓迫而產生病變。

徐秋豪表示，頸椎狹窄導致脊髓壓迫可能的原因有椎間盤突出、骨刺等退化疾病，常見的症狀包含走路不穩、四肢肌張力上升以及感覺變遲鈍。

常聽到病患主訴走路像是走在棉花上，沒有「腳踏實地」的感覺。此外，頸椎狹窄的病患亦時常會表示下肢肌肉 無力但緊繃、跨步困難且步伐變小。由於該類病患通常不會出現雙手雙腳的痠、麻、痛等大家所熟知因脊椎退化所造成的神經症狀，常會誤以為只是單純年紀增長、功能退化，進而延後了就醫以及診治的時間。

徐秋豪指出，根據國際脊椎學術組織(AO Spine Foundation)建議，當頸椎狹窄合併有脊髓壓迫的臨床表徵時，手術是最適合的治療方式。若是椎間盤突出或骨刺等退化疾病，可透過微創手術的方式，在顯微鏡的輔助下，從頸部前方將壓迫的軟骨及骨刺移除，以達到神經減壓的效果。

倘若是後縱韌帶鈣化，則有頸部前方直接減壓或是後方間接減壓兩者不同的手術方式，必須評估病灶的節數長短及影響範圍來選擇最適合的方法。