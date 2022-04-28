頭痛醫頭卻治不好？ 小心問題出在頸椎

頸因性頭痛並非源自腦部，而是頸椎第一至第三節的小面關節受到壓迫、刺激，甚至創傷發炎導致轉移痛。（Getty Images）

陳小姐在工廠上班，因為低頭工作，經常肩頸痠痛睡不好，最近訂單增加，工作量暴增，肩頸疼痛更加劇，甚至蔓延到單邊後腦、頭頂、眼睛、臉頰、耳朵。她擔心是不是「中風 了」，緊急就醫，接受神經及理學檢查，診斷為「頸因性頭痛」，經復健及口服藥物治療，才獲得改善。

頸因性頭痛與一般頭痛不同，台北醫學大學新國民醫院復健科主治醫師李育豪表示，頸因性頭痛並非源自腦部，而是頸椎第一至第三節的小面關節 受到壓迫、刺激，甚至創傷發炎導致轉移痛，常合併肩部、頸部、後枕部的激痛點，出現頸部僵硬、單邊頭痛等症狀。

好發族群包括經常滑手機的低頭族、辦公室盯著電腦或平板螢幕的上班族、玻璃工人等。李育豪解釋，這幾類族群往往因為長期姿勢不良、伸長脖子低頭工作，容易造成頸部疼痛，進而引起頭痛。

李育豪指出，除了長期姿勢不良，心理壓力、睡眠不足、曾經出車禍造成頸部揮鞭症候群等，都是頸因性頭痛加重因子。若未針對病因治療，將反覆發作或惡化，影響日常生活。

處理頸因性疼痛的第一線治療，是矯正頸椎活動度，李育豪說，通常接受兩至三個月的復健治療，包含儀器治療、運動指導、徒手治療，將緊繃肌肉 放鬆，強化深層頸部肌力，大部分的病人可以藉由復健，配合口服藥物明顯進步。

若是症狀嚴重已成慢性疼痛，可考慮由超音波導引注射葡萄糖、類固醇或PRP等，至肌肉激痛點或筋膜、壓迫的枕部神經、發炎的頸部小面關節、頸部神經根，同時也要適度紓壓，正常作息。