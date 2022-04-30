我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金正恩：必要時將先發制人 遏止敵方核威脅

英國防大臣預測 普亭可能在「這一天」宣布大規模動員

成人退燒藥減半 給孩子服用中毒險送命

許政榆
「完整評估、適當用藥、精準劑量」是兒童用藥安全的重要關鍵。（本報資料照片）
「完整評估、適當用藥、精準劑量」是兒童用藥安全的重要關鍵。（本報資料照片）

少子化時代每個孩子都珍貴，但當孩子發燒、身體不適時，若沒有醫師指示，隨意將成人用藥減半給孩子使用，恐造成不可挽回後果。日前一名五歲男童發燒，長輩誤拿高劑量普拿疼（成分為乙醯胺酚）給男孩吃，造成中毒，引發肝功能失調，送急診搶救才救回一命。

台灣林口長庚醫院兒童一般科主治醫師吳昌騰表示，該名男童體重僅19公斤，長輩誤拿二顆500mg普拿疼給他吃，其實男童只要吃二顆80mmg劑量即可，男孩吃了高劑量因此出現嘔吐、無精打采、嗜睡等狀況。乙醯胺酚中毒嚴重恐會引發肝衰竭死亡，因孩童肝指數飆高，後續醫師用解毒劑緩解才救回孩子。

台灣兒科醫學會理事長李宏昌表示，孩子許多症狀需要分辨原因，像腹瀉，有可能是感染性腸胃炎、也可能是腸道吸收異常引起、腸道敏感等，腹痛、嘔吐背後原因更是五花八門，需要專業醫師鑑別對症下藥。

誤用止瀉藥案例連醫療人員都可能發生。李宏昌舉例，一名其他科別醫師的孩子剛滿月，因為拉肚子而給半顆止瀉藥，結果孩子嚴重腹脹，緊急送急診處理。

吳昌騰說，兒童腹瀉有時是為了排除壞菌，兒科醫師治療上多採用溫和方式，像補充水分、少量多餐，或用益生菌、溫和腸道吸附劑等，將水分或致病物吸附隨大便排除，若孩子誤用成人止瀉藥，反讓病情惡化，過去曾有孩童誤吃成人止瀉藥造成腸破裂，十分嚴重。

台灣兒科醫學會秘書長彭純芝表示，一般感冒藥含有多種成分，某些不適合孩子使用，因孩童代謝系統尚未發育完成，代謝速度緩慢恐在體內蓄積，增加副作用產生。

醫學 指數

上一則

經痛到連肛門也痛 沒想到竟是「子宮內膜異位」惹禍

下一則

胃袖狀切除 30歲女狠甩50公斤

延伸閱讀

吐槽義工送免費食物讓他腹瀉？李立群怒：假的

吐槽義工送免費食物讓他腹瀉？李立群怒：假的
疫情升溫爆搶購 退燒藥賣光光 泡麵銷售增3成

疫情升溫爆搶購 退燒藥賣光光 泡麵銷售增3成
8旬老婦腫瘤阻塞腸道難排便 金屬支架協助恢復

8旬老婦腫瘤阻塞腸道難排便 金屬支架協助恢復
長者當心過重 維持BMI 24最長壽

長者當心過重 維持BMI 24最長壽

熱門新聞

購買琺瑯鑄鐵鍋時，須挑選可信賴的鍋具業者、符合法規規範的產品，以減少重金屬污染的風險。（Getty Images）

清洗琺瑯鑄鐵鍋 專家教你「不傷鍋保養法」

2022-04-29 02:00
圖片來源 ／健康醫療網

遠離3大常見婦癌 醫師建議這樣做

2022-04-25 01:00
圖片來源 ／健康醫療網

夜尿增加死亡率？ 當心年紀越大越明顯

2022-04-27 01:00
千禧之愛健康基金會發起「食物明星賽」網路票選活動，27日舉辦記者會發佈調查結果。記者許政榆／攝影

少了「它」容易確診 研究：缺維生素D增77%染疫風險

2022-04-27 05:49
（圖：健康醫療網提供）

耳鳴「年輕化」要當心 醫：發作時這樣按揉舒緩

2022-04-24 01:00
（圖：健康醫療網提供）

告別臉部老化「土石流」醫美外科醫教妳養成貴婦臉

2022-04-28 01:00

超人氣

更多 >
從開始就計畫殺死她 威州14歲少年認姦殺10歲女童

從開始就計畫殺死她 威州14歲少年認姦殺10歲女童
疫情改變你和我／疫後在美處境惡化 留學生動了回國的念頭

疫情改變你和我／疫後在美處境惡化 留學生動了回國的念頭
疫情改變你和我／地鐵驚魂 「誰是原住民？」疫情挑動最敏感的種族神經線

疫情改變你和我／地鐵驚魂 「誰是原住民？」疫情挑動最敏感的種族神經線
紐約華裔少女頸部中槍案4嫌照片曝光 疑非裔幫派份子

紐約華裔少女頸部中槍案4嫌照片曝光 疑非裔幫派份子
英國防大臣預測 普亭可能在「這一天」宣布大規模動員

英國防大臣預測 普亭可能在「這一天」宣布大規模動員