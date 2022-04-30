成人退燒藥減半 給孩子服用中毒險送命

「完整評估、適當用藥、精準劑量」是兒童用藥安全的重要關鍵。（本報資料照片）

少子化時代每個孩子都珍貴，但當孩子發燒、身體不適時，若沒有醫師指示，隨意將成人用藥減半給孩子使用，恐造成不可挽回後果。日前一名五歲男童發燒，長輩誤拿高劑量普拿疼（成分為乙醯胺酚）給男孩吃，造成中毒，引發肝功能失調，送急診搶救才救回一命。

台灣林口長庚醫院兒童一般科主治醫師吳昌騰表示，該名男童體重僅19公斤，長輩誤拿二顆500mg普拿疼給他吃，其實男童只要吃二顆80mmg劑量即可，男孩吃了高劑量因此出現嘔吐、無精打采、嗜睡等狀況。乙醯胺酚中毒嚴重恐會引發肝衰竭死亡，因孩童肝指數 飆高，後續醫師用解毒劑緩解才救回孩子。

台灣兒科醫學 會理事長李宏昌表示，孩子許多症狀需要分辨原因，像腹瀉，有可能是感染性腸胃炎、也可能是腸道吸收異常引起、腸道敏感等，腹痛、嘔吐背後原因更是五花八門，需要專業醫師鑑別對症下藥。

誤用止瀉藥案例連醫療人員都可能發生。李宏昌舉例，一名其他科別醫師的孩子剛滿月，因為拉肚子而給半顆止瀉藥，結果孩子嚴重腹脹，緊急送急診處理。

吳昌騰說，兒童腹瀉有時是為了排除壞菌，兒科醫師治療上多採用溫和方式，像補充水分、少量多餐，或用益生菌、溫和腸道吸附劑等，將水分或致病物吸附隨大便排除，若孩子誤用成人止瀉藥，反讓病情惡化，過去曾有孩童誤吃成人止瀉藥造成腸破裂，十分嚴重。

台灣兒科醫學會秘書長彭純芝表示，一般感冒藥含有多種成分，某些不適合孩子使用，因孩童代謝系統尚未發育完成，代謝速度緩慢恐在體內蓄積，增加副作用產生。