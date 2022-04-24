耳鳴「年輕化」要當心 醫：發作時這樣按揉舒緩

（圖：健康醫療網提供）

最近在門診發現耳鳴有漸漸年輕化的趨勢，綿綿不休的耳內鳴聲，有時聲音由腦部發起，自覺腦中有音聲鳴響的症狀，是謂腦鳴，如此惡化下去會妨礙正常聽覺而使人聽力減退，形成重聽，也會影響人的腦部功能讓人產生失眠 、健忘。中醫師吳宛容建議，一旦發現耳鳴、腦鳴，就應積極處理，以免將來失聰之苦，因為耳鳴的黃金治療期只有6個月。

耳疾為整體臟腑功能失調反映

中醫的治療著重整體觀，重視患者的主觀感受，將耳鳴、耳聾看作是整體臟腑功能失調的一種反映，並不過份關注局部形態的改變，應用中藥、針灸、按摩、飲食調養等方法，使身體的臟腑、陰陽、氣血重新回到平衡狀態，通過自身的調節力來達到減輕或消除耳鳴、改善聽力的目的。吳宛容中醫師表示，治療首先區分實證或虛證中醫在治療耳鳴、耳聾首重虛實，「實者瀉之、虛者補之」。一般可根據患者的年齡、體質、起病的緩急、耳鳴的聲音大小及伴隨症狀等方面進行初步辨別。

壓力、慢性病、老年退化 三大耳鳴成因

不管或是耳鳴或是重聽，在中醫的觀點而看主要分為三種

1.工作壓力導致的耳鳴重聽：工作壓力對於中醫而言就是一種肝鬱氣滯的情形，肝這個臟腑與我們的情緒是有關係的，當一個人長期處於高張力的狀態下，大腦也就會處於一個很緊繃的狀態，身體的內分泌與新陳代謝系統會變得異常，久了以後在中醫辨證來看就會變成肝膽濕熱型的耳鳴，通常耳鳴聲音是比較高頻，而且隨時隨地都會響，有時會突然的耳聾，這與情緒、壓力等有很大的關係，但是這種類型的耳鳴耳聾會比較好治療，痊癒的機會也很高。

2.慢性病，高粱厚味也會導致耳鳴與重聽，這與平時喜好重口味飲食有關，與中醫的脾胃有關係，脾胃主運化，當不良的飲食習慣損傷脾胃，則脾胃不能好好地處理與運化進入身體的營養物質，這些營養物質在身體裡面無法有效的代謝就會變成中醫所謂的痰飲，，還有就是身體無法有效的代謝水分或是水分分配到了不正確的地方也會變成所謂的痰飲，影響到耳朵就會導致耳鳴或是耳聾，這種耳鳴是屬於漸進式的，頻率會稍微低一點。

3.年老體虛導致的重聽，聽力退化就是所謂的更年期過後肝腎虛損，老化引起的耳鳴，這種耳鳴與重聽通常都是夜深人靜的時候才會有，屬於低頻耳鳴，這種耳鳴比較難治療，如果針灸針下去耳朵沒有扎實的感覺，代表預後就更差了，通常過了半年沒處理好之後就很難好了。

可以按壓翳風穴以及耳朵周圍，常搓揉拉耳朵，以及放鬆頸部與頭部筋膜都有緩解的作用。

發作時按揉暈聽區 舒緩耳鳴

建議發作時一定要用拳頭按揉暈聽區，也就是耳尖直上1.5公分處、向前及後延伸各2公分的區塊，可放鬆緊繃的筋膜，減緩耳鳴和預防聽力減退作用。

除了按摩暈聽區，吳宛容中醫師提醒，眩暈時也別忘了放鬆頸部，還有一定要有充足的睡眠，耳鳴的狀況才會獲得改善。

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資料來源：健康醫療網

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