老司機抓握沒力、難彎曲 原來是「這部位」病變快就醫

（圖：健康醫療網提供）

37歲王姓男子身材壯碩，本身從事怪手司機，每天手部需要大量施力操作重型機具，但近來感覺越來越使不上力，手部甚至還瘦成骷髏手呈現不自然彎曲，他以為自己中風 趕緊就醫，檢查後發現原來是頸髓病變惹的禍，經手術 治療後順利解決神經壓迫問題，也維持住頸部活動角度，又能順利上工。

頸髓病變 嚴重恐致全身癱瘓

亞洲大學附屬醫院神經創傷科主任李建裕表示，「頸髓病變」泛指頸椎骨因退化、椎間盤突出或破裂所產生的骨刺，或者是退化導致頸椎關節 和韌帶鬆動、錯位、韌帶增厚，進而壓迫傷害到頸脊髓、頸部神經；臨床上，患者常會出現肩頸僵硬、疼痛，伴隨手臂麻木、無力等症狀，嚴重者會導致夜間難以入眠，四肢無力、痙攣、大小便失禁，嚴重者下半身或全身癱瘓。

輕微以藥物＋物理治療為主

症狀輕微者可透過藥物及物理治療改善，若壓迫情況嚴重，則會透過神經顯微減壓手術。李建裕主任說明，該手術會在前頸部切開一傷口，經顯微鏡進行神經減壓手術，同時進行脊椎融合或是內固定手術；若是壓迫部位在頸椎後方，則可採取後位椎弓切除或椎弓整形術，透過椎管減壓改善症狀。

固定姿勢加速退化程度

李建裕主任提醒，頸髓病變病程進展可能相當緩慢，因此常容易被忽略，加上民眾對脊椎手術的恐懼，導致拖延就醫治療，甚至是自行尋找偏方緩解症狀，以王姓患者來說，長期低頭固定的勞作姿勢，再加上重型機械的震動，因而加速頸椎關節的退化，若早期發現治療，可以免除進行長節減壓固定手術，只要透過改善工作方式便可減緩症狀惡化。

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資料來源：健康醫療網

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