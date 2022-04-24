我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

疫情比上海輕卻封了60天 廣西東興發聲者遭警方恐嚇

勁球獎號碼出爐 4億頭獎是你嗎？

老司機抓握沒力、難彎曲 原來是「這部位」病變快就醫

健康醫療網／記者林怡亭報導
（圖：健康醫療網提供）
（圖：健康醫療網提供）

37歲王姓男子身材壯碩，本身從事怪手司機，每天手部需要大量施力操作重型機具，但近來感覺越來越使不上力，手部甚至還瘦成骷髏手呈現不自然彎曲，他以為自己中風趕緊就醫，檢查後發現原來是頸髓病變惹的禍，經手術治療後順利解決神經壓迫問題，也維持住頸部活動角度，又能順利上工。

頸髓病變 嚴重恐致全身癱瘓

亞洲大學附屬醫院神經創傷科主任李建裕表示，「頸髓病變」泛指頸椎骨因退化、椎間盤突出或破裂所產生的骨刺，或者是退化導致頸椎關節和韌帶鬆動、錯位、韌帶增厚，進而壓迫傷害到頸脊髓、頸部神經；臨床上，患者常會出現肩頸僵硬、疼痛，伴隨手臂麻木、無力等症狀，嚴重者會導致夜間難以入眠，四肢無力、痙攣、大小便失禁，嚴重者下半身或全身癱瘓。

輕微以藥物＋物理治療為主

症狀輕微者可透過藥物及物理治療改善，若壓迫情況嚴重，則會透過神經顯微減壓手術。李建裕主任說明，該手術會在前頸部切開一傷口，經顯微鏡進行神經減壓手術，同時進行脊椎融合或是內固定手術；若是壓迫部位在頸椎後方，則可採取後位椎弓切除或椎弓整形術，透過椎管減壓改善症狀。

固定姿勢加速退化程度

李建裕主任提醒，頸髓病變病程進展可能相當緩慢，因此常容易被忽略，加上民眾對脊椎手術的恐懼，導致拖延就醫治療，甚至是自行尋找偏方緩解症狀，以王姓患者來說，長期低頭固定的勞作姿勢，再加上重型機械的震動，因而加速頸椎關節的退化，若早期發現治療，可以免除進行長節減壓固定手術，只要透過改善工作方式便可減緩症狀惡化。

【延伸閱讀】

走路沒有「腳踏實地」的感覺　當心「頸椎狹窄」惹禍

男童下肢關節痛竟罹罕病+肝硬化　高醫跨科團隊助獲新生

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53489

喜歡本文請按讚並分享給好友！ 更多健康資訊：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw

手術 關節 中風

上一則

耳鳴「年輕化」要當心 醫：發作時這樣按揉舒緩

下一則

罹睡眠呼吸中止症 記憶變差 手術成功一覺到天亮

延伸閱讀

女學生要分手 美籍師割頸刺面殺害…中國法院判死

女學生要分手 美籍師割頸刺面殺害…中國法院判死
反覆「泌尿道感染」嚴重恐致命 專家妙招擺脫困擾

反覆「泌尿道感染」嚴重恐致命 專家妙招擺脫困擾
眼角抽動是中風了嗎？當心「姿勢不佳」惹禍

眼角抽動是中風了嗎？當心「姿勢不佳」惹禍
華僑醫美健康中心吸血鬼療法 恢復青春、頸部去痛、頭部生髮

華僑醫美健康中心吸血鬼療法 恢復青春、頸部去痛、頭部生髮

熱門新聞

打嗝不止時，很多人會選擇喝水。(Getty Images)

打嗝不止好尷尬 專家教簡單10招家庭療法迅速打住

2022-04-18 02:10
有五類蔬菜不建議生吃，烹煮過後食用反而較營養。十字花科蔬菜含有難以消化的複合性醣類，腸胃功能較差的人，生吃容易感到不舒服、脹氣。(Getty Images)

5類蔬菜「不宜生吃」 煮熟吃更營養

2022-04-16 02:08
若有「臉色蒼白疲倦」、「不明原因發燒」、「未碰撞卻有瘀青出血」、「骨骼疼痛」四大症狀，應儘速尋求醫療，可透過血液檢查發現血球異常，或進一步進行骨髓檢查。圖／中華民國血液病學會提供

白血病來得又快又急 專家指4大症狀別忽略

2022-04-21 17:38
台中慈濟醫院婦產科醫師黃閔暄說明，停經後出血不能輕忽，務必檢查。圖／台中慈濟醫院提供

5旬婦停經後出血2年以為「回春」 醫師：務必就醫檢查

2022-04-21 17:52
（圖：健康醫療網提供）

反覆「泌尿道感染」嚴重恐致命 專家妙招擺脫困擾

2022-04-22 01:15
醫師林敬淳說，大腸癌初期沒有症狀，察覺異常求診往往是中晚期，建議定期癌篩是救命關鍵。圖／亞洲大學附屬醫院提供

38歲自律男不菸不酒竟癌末 醫：定期癌篩是救命關鍵

2022-04-21 05:58

超人氣

更多 >
華裔男童手術拔牙 變植物人…缺氧腦死 依賴呼吸器維生

華裔男童手術拔牙 變植物人…缺氧腦死 依賴呼吸器維生
大亨之戰 馬斯克槓上比爾蓋茲 原因是這個

大亨之戰 馬斯克槓上比爾蓋茲 原因是這個
太害羞…珍妮佛洛佩茲被傳要求小班 1周至少「做」4次

太害羞…珍妮佛洛佩茲被傳要求小班 1周至少「做」4次
紐約森林小丘棄屍案兇手為非法移民 帶血靴子成破案關鍵

紐約森林小丘棄屍案兇手為非法移民 帶血靴子成破案關鍵
北海道觀光船仍下落不明 夜晚、天氣差搜救困難

北海道觀光船仍下落不明 夜晚、天氣差搜救困難