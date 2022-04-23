蜂螫誘發心肌梗塞 竟是「這原因」惹禍

(取材自健康醫療網)

一名38歲吳先生在上班途中，突被蜜蜂叮咬眼皮，到上班地點後發現除了疼痛之外，還全身起紅疹，同事趕緊將他送急診。醫師先針對蜂螫過敏反應給予治療，並觀察他主訴胸痛等臨床表徵，進一步檢查診斷為急性心肌梗塞，安排心導管手術 ，發現右側冠狀動脈近端阻塞，經血管支架放置在狹窄部位後，現已康復出院，將持續門診追蹤治療。

不良壞習慣 誘發致命心肌梗塞

南投醫院心臟內科賴昭宏醫師認為，患者平時有抽菸，體重較重並罹患三高等慢性疾病，導致血管較狹窄，彈性也較差，血管內逐漸形成斑塊，不過由於尚有足夠的血液量供應心臟，所以有明顯不適；遇上天氣溫差大、遇壓力或蜂螫等刺激時，便可能誘發斑塊破裂剝落，引起血栓堵塞血管，發生致命心肌梗塞。

預防心血管疾病 平日保健不可少

吳先生表示沒想到自己騎個機車會被蜜蜂叮，接著又引發了心肌梗塞，感謝醫師緊急治療，讓自己從鬼門關被拉回人世間。回想起前陣子就開始有疲勞、易喘等心臟疾病的徵兆，決定往後要更加珍惜身體，因此出院後下定決心戒菸，控制體重，讓自己身體能盡快恢復健康。

養成良好生活型態 降低疾病奪命風險

賴昭宏醫師表示，除了心臟病家族史，不良的生活型態是導致心血管疾病的主因。建議應戒菸，養成規律運動習慣，盡量清淡飲食，控制好高血壓 、高血糖及高血脂等指數，慢性疾病患者需按時服藥。定期健康檢查，一旦發現警訊盡早就醫治療，減少風險。

【延伸閱讀】

心臟問題不容緩 醫揭「黃金挽救時間」

心肌梗塞半數一個月前可知道！ 專家揭「危險症狀」

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53486

喜歡本文請按讚並分享給好友！ 更多健康資訊：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw