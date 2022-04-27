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逾60歲健康者防血栓 日服阿斯匹靈 恐增胃、腦出血風險

包皮過緊 5歲男童生殖器腫一包

巫靜婷
醫師提醒，孩子若出現小便痛，有反覆性包皮龜頭炎誘發包皮攣縮變形，須提早手術處理。此為示意圖。（記者賴香珊／攝影）
醫師提醒，孩子若出現小便痛，有反覆性包皮龜頭炎誘發包皮攣縮變形，須提早手術處理。此為示意圖。（記者賴香珊／攝影）

一名五歲羅小弟出生時包皮推不開，且最近小便時生殖器前腫一包，被父親帶到醫院求診要割包皮。泌尿科醫師表示，嬰幼兒包皮過長不一定要割包皮，但有反覆性包皮龜頭炎、影響排尿、崁頓性包莖，就需及早治療或是動手術

僅包皮過長 建議長大再醫

台灣新竹台大分院泌尿部醫師鄭功祥指出，剛出生的男嬰約有一半可以將包皮後褪露出龜頭，隨著成長發育比率會提升，七至八歲兒童包莖比率僅約1％，因孩童心智發育未成熟，割包皮需在全身麻醉下進行手術，因此，若僅是包皮過長，無其他症狀，建議家長可等待孩子成長後，再由醫師評估是否需要治療。

但孩子若出現小便痛或碰到生殖器就痛的情形就得留意，此時包皮外觀可能呈現紅腫痛，應優先以口服藥或藥膏治療發炎，若反覆多次發炎易誘發包皮攣縮變形，就需提早手術處理。臨床上發炎不一定是包皮過緊、清潔不完全，反而常因家長心急，幫小孩清潔推包皮時，過度用力造成包皮黏膜撕裂傷所致。

崁頓性包莖 未復位恐壞死

鄭功祥另指出，若孩子包皮過緊，阻塞尿道開口，小便時尿液會在包皮內累積一定壓力後才能流出，父母會觀察到小孩排尿時陰莖前端有鼓起一顆水球，因尿液滯留於包皮內，易藏汙納垢引發感染，故建議介入治療。

崁頓性包莖則是因包皮開口過小，導致平時洗澡或勃起時龜頭難以露出，有時勉強將包皮後褪後發現包皮開口勒住龜頭，無法恢復原狀，若持續時間過長，會導致陰莖缺氧壞死，影響功能。

鄭功祥表示，崁頓性包莖發生初期，家長可使用潤滑劑，嘗試將包皮自行復位，倘若無效應立即就醫處理，視情況須立即切開過緊的包皮，盡快恢復陰莖血流。無論輕微或嚴重，若發生崁頓性包莖，應於包皮復位，龜頭消腫後，接受包皮環切手術，以免未來再度發生。

原發性包莖 類固醇可治癒

鄭功祥表示，針對包皮沒有攣縮變形的原發性包莖孩童，給予類固醇藥膏塗抹四到八周，治療成功率超過八成，且不會干擾孩童體內賀爾蒙濃度。雖有17％的復發率，但針對不適合全身麻醉的孩童，是可靠的治療方式。

若接受手術治療，傳統割包皮手術是以手術刀切除多餘的包皮後再進行縫合，手術時間約30分鐘，術後無需拆線。相較於傳統割包皮手術，一次性包皮環切吻合器（又稱包皮槍）手術時間僅需5至10分鐘，術中出血及術後疼痛也比較少。

但鄭功祥表示，有些狀況像包皮嚴重沾黏的病人，就不適合使用包皮槍，而無論接受傳統手術或是包皮槍，術後包皮都有可能出現浮腫，所以建議使用紗布及彈性繃帶覆蓋陰莖，保持傷口乾燥及局部清潔，若小便汙染敷料則需盡速更換，避免反覆發炎的情況發生。

鄭功祥提醒，小男生大部分都有包皮過長的現象，該不該割包皮建議父母尋求專業醫師評估。

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