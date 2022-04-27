家屬擔心9歲童小陰莖 打男性賀爾蒙變「性早熟」

一名九歲男童家屬擔心其陰莖過小，不當給男童施打男性賀爾蒙卻造成性早熟，義大醫院兒童內分泌新陳代謝科醫師陳利旻表示，男童只是因過重而有「隱藏式陰莖」。（圖：義大醫院提供）

一名九歲男童因體重過重，外生殖器較不明顯，父母曾帶他就醫，雖然醫生說男童是因皮下脂肪較厚掩蓋住，陰莖長度正常，父母還是非常焦慮，帶男童到「網路名醫」處求診，名醫建議打男性賀爾蒙，沒想到男童卻開始變聲、長陰毛，出現性早熟症狀，家屬急帶他到醫院求診。

據了解，這名男童父母因過度焦慮男童陰莖短小、尿尿亂灑，以網路搜尋找到「網路名醫」並前往求診，該名醫建議男童自費施打男性賀爾蒙，男童接受治療後陰莖開始出人頭地，但是過了一個多月，男童陰毛也開始生長，聲音也變低沉，連外觀也起變化，看起來就像青春期的大男孩，男童父母發現有異，帶男童到義大醫院分泌新陳代謝科求診，才知因不當治療男童已出現性早熟。

義大醫院兒童內分泌新陳代謝科醫師陳利旻表示，男童症狀為「隱藏式陰莖」，常見於肥胖 男童或本身體質因素，恥骨附近皮下脂肪較厚，導致大部分陰莖埋在皮下深處，僅像冰山一樣只露出頂端，視覺上陰莖短小，但其實只是隱藏實力，有經驗的醫師會先進行飲食、運動衛教，協助體重控制。

陳利旻說，等男童真正的青春期到來，體內男性賀爾蒙上升，自然誘發陰莖成長，讓男童不當接受外來男性賀爾蒙治療只是揠苗助長，不但導致男童性早熟，也可能造成睪丸萎縮，家長不可不慎。

陳利旻解釋，臨床上只有極少數病患是屬於真正的小陰莖，可能因生長激素不足、腦垂體疾患、染色體異常等造成，建議應至兒童內分泌科門診進行完整評估。