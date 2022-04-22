他年紀輕輕手腳狂抖、跌個不停 因「這病」造成比薩斜塔現象

（圖：健康醫療網提供）

20年前，林先生41歲，剛任職國小老師三年。某日，他在學校爬上高梯裝燈泡，在下邊幫忙扶梯子的主任納悶：梯子怎麼抖得這麼厲害？這才發現，原來林先生腳抖得超嚴重。

但那其實不是他第一次出狀況，林先生說，自己從小只要一緊張，右手就會發抖。求學期間遇到解剖青蛙、寫書法，都曾經因為緊張、手抖到無法正常操作。考駕照 也因為穩定測驗一直考不過。「但早年想說對生活沒有影響，也沒有多去探究原因！」

手抖早有徵兆 41歲就確診

直到症狀越來越嚴重，跟別人談事情的時候，右手抖到無法停止；演奏胡琴時，手狂抖到無法拉弓，加上右側手腳抖動情況太頻繁，嚇得趕快就醫檢查，並在一連串檢查後確診帕金森氏症。

41歲確診帕金森氏症，一度讓林先生夫妻倆十分震驚難受。林太太說，有一段時間聽到〈家後〉這首歌都會哭，後來想想，「他已經很難過、很不舒服了！哭又不會好！我再這樣也只是兩個人都不舒服。」慢慢開始轉念、正向面對疾病，「幫他擋問題、讓他沒有煩惱。」

一開始林先生的症狀只在緊張時才會明顯，「有時抖到小朋友會學我，我就跟他們比賽，看誰抖得久、抖得有節奏。」「我照常上班、依舊上體育課、依然當游泳教練，維持正常生活，」林先生說，當時醫師給的藥主要是針對「症狀」，還不需要用到「左多巴」。

但隨著疾病進展，開始服用左多巴之後，林先生也曾面對藥效波動與「異動症」的困擾。林先生表示，異動症就是藥效推動力量大到超過身體所能控制，所以身體就容易亂動。而藥效不足，則是想要動，但會很緩慢。「例如，使用電腦的時候，不是有一些操作是需要右手連續點兩下滑鼠嗎？這時候，藥效不足就沒法做到！」

幾個月內跌倒十幾次 竟是比薩斜塔現象

確診多年以來，林先生按照醫師指示規律用藥，目前還沒因為藥效不足到完全沒法動，但去年卻頻繁跌倒，短短幾個月摔了十幾次、吃足苦頭，甚至連膝蓋都發炎了。

林先生說，去年七、八月第一次跌倒之後，就經常跌倒。轉個身也會跌倒，站著沒注意重心也跌倒。藥效啟動時，走太快、停不下來，也會跌倒。或是要走的時候，身體先動了、腳沒有跟著動，也就跌倒了。

後來醫師說，這是因為他有「比薩斜塔現象」，整個身體明顯向右偏移，再加上藥效銜接的異動現象，也就是身體會不自覺重心偏移，因此才會一再跌倒。於是林先生接受建議，用新藥減少異動起伏，用芬蘭杖矯正身體傾斜。

用健走杖矯正身體傾斜 持續打球、吹薩克斯風

「友人把家中舊的芬蘭杖送給我們，從此走路時就開始用兩隻健走杖以增加穩定度。反正就這樣走，不管別人怎麼看！不只去健走、還去健身 中心。」到目前為止沒有再跌倒，在「開（ON）」與「關（OFF）」之間也比較不明顯。

林先生罹病後不改熱愛運動的本性，下班後仍然會跟同事打羽球 。「先吃藥、先充電」然後再去打球，「總之接得到的球才接，接不到就算了。反正一起打球，朋友大家都知道！」

此外，他還開始練習吹奏薩克斯風，「畢竟帕金森氏症患者到後來會僵硬，想說讓自己練一練手指頭、透過演奏樂器去動，可能會比較不容易僵硬。」

規律用藥、適度運動 家人全力支持

談到如何面對帕金森氏症？他說，其實就是「面對它」、「該吃藥就要吃藥」，「反正身體本來就會老化，最好就是當身體老化到不行的時候，剛剛好巴金森病程也進展到終點。兩者一起到終點。」而訣竅就是，聽醫師的話、規律用藥、適度運動，讓身體的多巴胺維持比較小的波動。

另外，家人支持與減壓也是相當重要的事。林先生確診後就在家人，特別是太太的全力支持下，工作從原本的主任職退下、只擔任組長，並給自己心理建設，凡事盡力就好，讓自己的心情變好，壓力也少些。

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資料來源：健康醫療網

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