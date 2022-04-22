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反覆「泌尿道感染」嚴重恐致命 專家妙招擺脫困擾

健康醫療網／記者林怡亭報導
（圖：健康醫療網提供）
（圖：健康醫療網提供）

28歲上班族小芬，每日客戶接待及會議行程忙碌緊湊，甚至連上廁所的時間都沒有，憋尿成為上班日常，直至有天出現頻尿、尿急但尿量很少、解尿有灼熱感的症狀，趕緊至醫院就診，經診斷為泌尿道感染初期，透過服用抗生素配合大量飲水，將細菌排出體外，約一周後完全康復。

嚴重恐致敗血性休克

臺中榮民總醫院嘉義分院感染科主治醫師莊茜表示，泌尿道感染若拖延治療，或患者本身抵抗力低下，除輕微症狀外，嚴重會高燒、腰際兩側疼痛、產生膀胱炎或腎盂腎炎，引發敗血性休克，千萬不能輕忽大意。

4大族群最常見

莊茜醫師說明，若6個月內發生2次感染、或一年內發生3次以上的泌尿道感染，就是擾人的「反覆泌尿道感染」；好發族群有四大類：第一類是天生解剖構造異常，例如膀胱過動或有失禁情形的患者；第二類易出現在孕婦、更年期及性行為活躍的女性；第三類為易有攝護腺肥大增生症狀的中年男性；第四類則是因後天疾病產生，例如尿路或骨盆腔內腫瘤壓迫膀胱、尿路結石或尿管置放、糖尿病患者等，皆較容易產生反覆性泌尿道感染。

不憋尿、勤清潔是基本

針對反覆泌尿道感染的成因，莊茜醫師提出預防與治療的建議，若是先天生理構造造成，可由醫師評估是否適合手術治療或服藥，避免感染造成嚴重併發症；對於性行為活躍的女性，建議可在性行為後立刻排尿，避免將陰道、肛門間的細菌帶進尿道，也可請醫師評估使用預防性抗生素避免感染；若是因攝護腺肥大、或後天疾病因素造成，預防再次發生的方式最有效的方式是「多喝水」，特別是銀髮族長者或臥床病人，每天一定要補充2至3千毫升的開水。

此外，另一個訣竅是「不憋尿」，感受到尿意就要馬上去廁所解尿；最後則是「勤清潔」，注意內衣褲及衛生用品的清潔更換，女性排便後衛生紙要由前往後擦拭。

【延伸閱讀】

塞車憋尿不敢喝水、害下腹骨盆疼痛！中醫五穴位改善泌尿道感染

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資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53483

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