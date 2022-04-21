白血病來得又快又急 專家指4大症狀別忽略

若有「臉色蒼白疲倦」、「不明原因發燒」、「未碰撞卻有瘀青出血」、「骨骼疼痛」四大症狀，應儘速尋求醫療，可透過血液檢查發現血球異常，或進一步進行骨髓檢查。圖／中華民國血液病學會提供

還記得這齣強檔韓劇「與神的約定」嗎？當唯一的孩子被診斷出罹患血癌，為了救治父母生下第二個孩子好讓孩子透過骨髓移植救命。血癌症 狀不具特異性，容易被忽略，若出現「臉色蒼白疲倦」、「不明原因發燒」、「未碰撞卻有瘀青出血」、「骨骼疼痛」等四大症狀，應儘速尋求醫療。

急性骨髓性白血病是成人最常見的急性血癌，發作快、病情凶猛嚴重。根據衛福部癌症登記資料，台灣每年新增約850人罹患白血病，然而急性骨髓性白血病的症狀不具特異性，且常惡化快速。

中華民國 血液病學會秘書長侯信安表示，白血病患者骨髓內未成熟的芽細胞大量增生，遍布在血液及骨髓取代正常血球。

若是導致紅血球不夠，會出現臉色蒼白、氣喘如牛的症狀；若導致白血球不足，則容易感染發燒；血小板若不足，則導致凝血功能變差，出現異常流鼻血、牙齦出血、拔牙後血流不止，或是不明原因多處瘀青，女性患者則會出現經血量突然大增，或是經期拉長。異常血球若大量增生在骨髓，則會造成骨髓膨脹、關節疼痛。

也因為症狀不具特異性，容易被患者忽略，因此民眾若有「臉色蒼白疲倦」、「不明原因發燒」、「未碰撞卻有瘀青出血」、「骨骼疼痛」四大症狀，應儘速尋求醫療，可透過血液檢查發現血球異常，或進一步進行骨髓檢查。

不過許多人把急性骨髓性白血病當成「絕症」，也常常出現在連續劇與電影 的劇情讓主角「領便當」。但隨著多款標靶藥物出現，已能大幅改善病患存活期，甚至有機會治癒。

侯信安說，過去治療武器只有化學治療與幹細胞移植，病患存活狀況並不理想。尤其年長者或體弱病患，因難以承受化療，存活期不到半年。不過近幾年有多款創新標靶藥物，可以延長存活從3個月延長到12個月，提升治癒機會。

血液病學會也成立「急性骨髓性白血病衛教網站」( https://knowamltaiwan.org/ )，提供病患和照護者包括治療、日常照護等全方位資訊，並統整全台專門照顧白血病的醫師名單，民眾可一鍵掛號、快速獲得醫療協助。

為讓民眾更了解白血病，血液病學會也攜手癌症希望基金會與遠傳friDay影音跨界合作，邀請大眾觀賞「女孩別哭」、「與神的約定」等提及急性骨髓性白血病的知名影劇，只要到癌症希望基金會官方臉書留言互動，就能獲得影音序號，免費觀看。