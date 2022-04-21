38歲自律男不菸不酒竟癌末 醫：定期癌篩是救命關鍵

醫師林敬淳說，大腸癌初期沒有症狀，察覺異常求診往往是中晚期，建議定期癌篩是救命關鍵。圖／亞洲大學附屬醫院提供

38歲賴姓男子生活作息正常且自律，不菸、不酒，數月前下腹悶痛以為致消化不良，直到近期血便就醫，確診為大腸癌第四期合併多處轉移，醫師提醒民眾，大腸癌初期沒症狀，一旦察覺異常求診往往已是中晚期，建議定期癌篩是救命關鍵。

亞洲大學附屬醫院大腸直腸外科主治醫師林敬淳說，大腸癌已連14年蟬聯台灣人十大癌症 榜首，據統計顯示，大腸癌雖好發於50歲以上民眾，但台灣患者有年輕化趨勢，由於大腸癌初期沒有症狀，一旦察覺異常求診，往往已經進入中晚期階段，因此建議，定期癌篩是救命關鍵。

他指出，臨床就發現不少三、四十歲患者求診，以這名年輕患者為例，平時飲食及作息都十分自律，手術 後，病情穩定控制中，由於大腸癌有年輕化趨勢，建議民眾有症狀務必盡早篩檢 。

林敬淳說明，腸癌根據腫瘤長的位置不同，可以分為大腸癌及直腸癌等，早期大腸癌經過手術治療，其治療效果通常都非常好，然而大腸癌初期沒有症狀，一旦察覺異常求診，往往已經進入中晚期階段，甚至出現遠處轉移的情形，凸顯出早期篩檢的重要性。

林敬淳提醒，大腸癌腫瘤或是瘜肉，有機會受因糞便摩擦而流血，因此可透過檢查，揪出肉眼看不見的血液；目前國健署便補助50歲到57歲民眾，每兩年可做一次糞便潛血免費檢查，一旦檢查結果出現陽性，可進一步再透過大腸內視鏡檢查，確認是否罹癌。

他建議，民眾本身若有大腸癌家族遺傳史，或者排便、飲食習慣不正常等情形，可以透過癌症篩檢或大腸內視鏡檢查是否有大腸瘜肉，若早期發現及早處理，可降低七到九成以上轉化成大腸癌的機率，平時則應維持良好的生活習慣、均衡飲食，多攝取蔬菜水果類，幫助身體排便順暢，遠離大腸癌的威脅。