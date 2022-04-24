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站好久仍尿不出 攝護腺肥大釀禍 靠這招一勞永逸

巫靜婷
攝護腺肥大壓迫尿道，會排尿不順、小便遲緩。示意圖。(Getty Images)
攝護腺肥大壓迫尿道，會排尿不順、小便遲緩。示意圖。(Getty Images)

60歲男子患有心血管疾病，曾有心絞痛、心律不整病史，控制糖尿病及高血壓達20年，有抽菸習慣，慢性病控制穩當。近來發現自己排尿不順、小便遲緩，站了許久都尿不出來，經醫師診斷後，原來是攝護腺肥大壓迫尿道釀禍，經泌尿外科醫師會診心臟內科醫師，評估心血管疾病風險後，施予「內視鏡鈥雷射攝護腺剜除術」，術後不僅根治排尿障礙，沒有留下後遺症，隔天即出院返家。

台灣新竹東元綜合醫院泌尿中心劉兆漢主任說，男子曾放過心臟支架，有長期慢性疾病，服用攝護腺肥大預防藥物長達10年，藥物已無法有效控制攝護腺肥大問題，建議執行新式「內視鏡鈥雷射剜除術」較能一勞永逸，但執行手術需要暫停心血管疾病服用的抗凝血劑，為了將手術風險降到最低，同步會診心臟內科醫師，跨科合作調整用藥、追蹤病情，最終手術非常成功，也終結他的男性「長壽病」。

劉兆漢解釋，良性攝護腺肥大症是50歲以上的男人常見的泌尿道疾病。「攝護腺」是男性生殖系統的腺體，猶如乒乓球大小，功能與維持精子的活動力有關。因為它位在膀胱排尿的出口並且包圍著尿道，當尿道周圍腺體增生逐漸變大，而朝向纖維囊增生，並阻塞尿道及膀胱出口，使尿流受阻，造成排尿困難，進而誘發輸尿管水腫、水腎及尿瀦留，容易導致尿路感染和結石。

劉兆漢表示，攝護腺和肥大的增生組織就像「一顆柑橘」，新式的「內視鏡鈥雷射攝護腺剜除術」，能利用雷射刀，沿著果皮（攝護腺）和果肉（增生組織）之間的界線，以氣化切割增生組織，相較傳統手術，能切除得更乾淨、出血量更少、術後攝護腺幾乎不再增生。

劉兆漢也提醒，手術存在一定的風險和副作用，在手術過程中，必須完整保留尿道外的擴約肌，否則可能導致尿失禁；若傷及膀胱肌肉開口，可能影響排尿途徑，導致尿不出來，因此尋找經驗豐富和手術專業的醫師尤其重要。

攝護腺肥大雖然是一種良性瘤，但會帶來尿路發炎、尿路阻塞，或腎功能不良的併發症，若有排尿不正常，應及早就醫診斷治療，來提升日常生活品質。

若男性有以下症狀，須留意可能有攝護腺肥大問題：

1. 解尿遲疑：小便必須等一會才能解出來，有時甚至1至2分鐘還解不出來。

2. 頻尿及夜尿：排尿的次數增加，晚上必須起來小便好幾次。

3. 尿流變細而且微弱無力：有時小便會中斷，要分好幾次才能解完。

4. 滴尿：小便到最後，還滴滴答答的，流下一些無法解完的餘尿。

5. 急性尿瀦留：完全解不出小便。

6. 血尿：小便呈淡紅色，仍因用力解尿，將微血管撐破所致。

7. 急性尿失禁：來不及到廁所，小便就自動出來了。

新式的「內視鏡鈥雷射攝護腺剜除術」，能利用雷射刀，沿著果皮(攝護腺)和果肉(增生...
新式的「內視鏡鈥雷射攝護腺剜除術」，能利用雷射刀，沿著果皮(攝護腺)和果肉(增生組織)之間的界線，以氣化切割增生組織，相較傳統手術，能切除得更乾淨、出血量更少、術後攝護腺幾乎不再增生。（圖：台灣東元綜合醫院提供）

手術 心血管疾病 高血壓

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