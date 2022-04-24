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罹睡眠呼吸中止症 記憶變差 手術成功一覺到天亮

游振昇
中重度睡眠呼吸中止症會影響睡眠品質，記憶力也會衰退。(Getty Images)
中重度睡眠呼吸中止症會影響睡眠品質，記憶力也會衰退。(Getty Images)

42歲女子近年來因躺著睡覺時呼吸不順，睡眠品質差影響白天精神，記憶力也明顯衰退，轉介到台灣童綜合醫院耳鼻喉部陳忠雄醫師看診，檢查後確診她罹患中重度睡眠呼吸中止症，建議進行達文西懸壅垂咽顎成形手術，手術順利，術後住院三天即返家休養，回診檢查確認呼吸中止次數比術前減少八成以上，可一覺到天亮。

女患者每天忙著照顧家人，近一年來她發現自己躺著睡覺時呼吸不通順，半夜容易醒來並頻跑廁所，長期以來睡眠品質不佳，導致出現白天容易嗜睡、注意力不集中與記憶力變差等情況，精神委靡而顯蒼老，生活大受影響。

為解決困擾，患者到住家附近診所就醫，醫師診斷為疑似睡眠呼吸中止症，轉介至台灣童綜合醫院耳鼻喉部由陳忠雄醫師診療，陳忠雄問診後安排進行睡眠檢查，確認罹患中重度睡眠呼吸中止症；患者不想要在睡覺時配戴持續性氣道正壓呼吸器，希望藉由手術治療，並減少正常組織細胞傷害，經溝通後建議進行達文西懸壅垂咽顎成形手術。手術成功，患者術後呼吸中止情況明顯改善，能夜夜好眠，平日精神與記憶力都變好，生活品質恢復昔日正常。

陳忠雄表示，睡眠呼吸中止症是指在睡覺時有上呼吸道的肌肉、軟組織發生塌陷，造成氣流阻滯、呼吸變淺且變費力情況，更嚴重會造成氣道完全堵塞，最後會因為吸不到空氣而窒息。每次呼吸中止時間從10數秒到數分鐘不等，同時會伴隨不自主突然驚醒。

睡眠呼吸中止症成因主要是上呼吸通道狹窄、結構鬆軟所導致，常見的上呼吸道狹窄原因鼻腔阻塞、扁桃腺或軟顎增生肥大、舌根過大、下巴較小或後縮，及年紀增長、長期喝酒與吃安眠藥所造成咽喉組織的鬆弛。

陳忠雄指出，目前對成人睡眠呼吸中止症的非侵入性治療方式是睡覺時使用持續性氣道正壓呼吸器，但因為要外接機器及使用面罩造成不便，目前使用者並不普遍且較難接受；侵入性治療則可進行口咽喉成形手術，包含懸壅腄軟顎成形手術、扁桃腺摘除手術、舌根縮減術等，對於治療打鼾與睡眠呼吸中止症都有明顯改善效果，是減輕症狀程度或治癒的積極治療方式。

此個案進行的達文西懸壅垂咽顎成形手術，藉最新型的達文西機器手臂所擁有放大10倍的3D高解析影像功能，易於辨識隱藏在手術視野深處的血管，並手臂可左右旋轉270度，彎曲將近90度的的靈活操作，能更精確且微創的方式來縮小舌根肥大及切除扁桃腺；手臂尖端電燒止血功能好，可減少術中出血。

陳忠雄呼籲，打鼾與睡眠呼吸中止症的治療方式眾多，針對病症與個人需求可選擇不同的治療方式，都須經由專業醫師的診療，但罹患中重度以上的睡眠呼吸中止症患者，沒有經過治療，發生意外災害、中風、心肌梗塞等併發症而導致殘疾或死亡的機會倍增，一定要積極接受治療避免遺憾發生。

手術 中風 併發症

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