誤吞牙刷卡食道 X光看不出異狀 內視鏡揪出

牙刷卡在食道下端，由於牙刷整支都是塑膠製，在X光中無法顯示辨別。（記者劉星君／攝影）

一名44歲婦女因過度勞累加上趕時間，早上刷牙時不慎誤吞牙刷，18公分長的牙刷卡在食道下端，緊急至診所就醫，再轉至大醫院，經內視鏡檢查發現異狀，趕緊取出，足足卡了七小時之久，幸好未釀併發症 。

台灣屏東基督教醫院胃腸肝膽科主治醫師蔡元榮表示，這名女性患者主訴前一晚沒睡好，精神不濟，早上起床後迷迷糊糊的，要趕著上班，在恍神中刷牙，不注意把一整支牙刷吞進去，胸口疼痛。

蔡元榮指出，牙刷屬塑膠材質，胸部、腹部X光檢查均看不出異狀，因此安排內視鏡檢查，結果在食道下端發現牙刷，花半小時小心翼翼地夾出牙刷。

蔡元榮說，誤食異物是胃腸科常見急症，但頭一次遇到誤吞牙刷案例。經查國際期刊文獻，從1988年到2013年，全球共發生50例吞牙刷案例，六成是女性，分析發現，四成是催吐、一成是不小心把牙刷吞進去；發現位置七成在胃，一成在食道；七成是用胃視鏡取出，三成開刀取出。

蔡元榮說，臨床常見是幼童、老人誤吞異物，小朋友常愛把東西往嘴裡放，很容易吞進小電池、螺絲釘、錢幣、彈珠等危險物品；成人最常見的食道異物，則是魚刺、骨頭。一般胃鏡檢查需空腹六到八小時，但不小心誤吞異物，若確認異物已到食道、胃或十二指腸，須由胃腸科醫師緊急施做胃鏡取出。