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台本土確診單日破2千例 陳時中：估疫情大規模展開

擔心新冠確診幼童重症 醫師建議注意這4現象

記者林巧璉、王昭月／高雄報導
台灣出現首例兒童確診COVID-19不幸死亡案例，讓許多家長憂心年幼子女受感染。報系資料照／記者劉學聖攝影
台灣出現首例兒童確診COVID-19不幸死亡案例，讓許多家長憂心年幼子女受感染。報系資料照／記者劉學聖攝影

本土疫情持續升溫，高雄20日新增97例，已近百例，也創近日新高。高雄醫學大學附設醫院小兒感染科主任李敏生表示，如兒童確診後發生超過39度高燒、意識模糊、呼吸淺快和嘔吐、腹瀉等腸胃道症狀都是可能進入重症的早期症狀，家長要特別留意。

高雄市長陳其邁表示，隨確診數日益增加，兒童染疫比例也持續攀升，加上中和2歲童重症逝世後，外界更加關注兒童確診狀況和疫苗該不該打，20日也在記者會上請來專業小兒醫師來解答。

李敏生指出，從美國經驗可知，兒童最易感染年紀是5至10歲，占四成；12到15歲則占三成，兒童與成人症狀都是發燒、咳嗽、呼吸急促等。美國在新冠肺炎大流行期間，兒童染疫約2成，而成人是8成，李敏生指出，隨疫情升溫，可預期台灣兒童染疫會愈來愈高。

根據美國統計，感染後的兒童、青少年發生重症，如小兒多系統發炎症候群的狀況為10萬分之2。病童年齡中位數為9歲，也就是說超過一半是5歲至13歲，大多是在確診後2至6周出現症候群症狀，包括發生多天、腸胃道狀況、皮疹、結膜炎、黏膜症狀、頭痛、嗜睡、意識混亂、喉嚨痛、肌肉痛、手腳掌腫、淋巴腺腫大。致死率為0至2%。有些人後續會有影響到心臟，會有長期後遺症。

家長也非常擔心確診後孩子的後遺症，李敏生表示，有高達三成孩子注意力不集中，會影響生活等表現。兒童如果有發燒、咳嗽兩症狀就會合理懷疑感染新冠，建議就儘速篩檢。大人咳喉、嚨痛就要注意。

多數兒童確診重症有一半是年紀小為一歲，如本身有神經疾病，代謝疾病，糖尿氣喘，先天心臟，肥胖，就有重症風險偏高。重症者有一半是有高風險因子，但仍有一半是健康的兒童。李敏生說，家長一定要注意，如果高燒到39度，在安靜狀況下呼吸快，約一分鐘超過30次，另外精神狀況不好、昏昏沉沉的狀況，這些就要趕快就醫，不用等到昏迷。感染後2到6周如果又出現發燒、腸胃道狀況等也要注意，可能會發生小兒多系統發炎症候群

兒童確診輕、中、重症比例。圖／高市衛生局提供
兒童確診輕、中、重症比例。圖／高市衛生局提供
美國兒童確診臨床數據。圖／高市衛生局提供
美國兒童確診臨床數據。圖／高市衛生局提供
小兒多系統發炎症候群。圖／高市衛生局提供
小兒多系統發炎症候群。圖／高市衛生局提供
確診兒童有以下情況應撥打119求助。圖／高市衛生局提供
確診兒童有以下情況應撥打119求助。圖／高市衛生局提供
早期辨識兒童確診重症狀況。圖／高市衛生局提供
早期辨識兒童確診重症狀況。圖／高市衛生局提供
莫德納疫苗使用在兒童的安全性。圖／高市衛生局提供
莫德納疫苗使用在兒童的安全性。圖／高市衛生局提供
兒童確診感染Omicron趨勢狀況。圖／高市衛生局提供
兒童確診感染Omicron趨勢狀況。圖／高市衛生局提供
國際上兒童使用莫德納的核准情形。圖／高市衛生局提供
國際上兒童使用莫德納的核准情形。圖／高市衛生局提供
美國兒童確診臨床表現。圖／高市衛生局提供
美國兒童確診臨床表現。圖／高市衛生局提供
各國研究兒童確診的後遺症。圖／高市衛生局提供
各國研究兒童確診的後遺症。圖／高市衛生局提供
莫德納疫苗用在兒童上的臨床實驗結果。圖／高市衛生局提供
莫德納疫苗用在兒童上的臨床實驗結果。圖／高市衛生局提供

疫情 醫學 肥胖

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