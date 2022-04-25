8旬婦難排便因腫瘤阻塞腸道 金屬支架協助恢復

85歲陳姓老婦因大腸腫瘤復發阻塞腸道，影響排便功能。（圖：大千綜合醫院提供）

85歲陳姓老婦有大腸癌病史，近日因腹部疼痛脹大、排便不順而到醫院急診；經電腦斷層檢查發現，她的大腸腫瘤 復發並阻塞腸道。醫師安排老婦接受大腸金屬支架手術 治療，術後老人家可順利排便、不再腹脹，也恢復正常進食。

台灣大千綜合醫院肝膽腸胃科主任洪吉來表示，約20%的大腸癌病人常發生腫瘤阻塞腸道影響糞便排出，導致病人食慾減退、腹脹、排便困難等狀況。過去要解決這種困擾，大多以暫時性腸造口（人工肛門）處理，但缺點是容易產生側漏、異味，影響病人日常生活，也必須時時注意腸造口的清潔與照護，才能避免感染問題發生，但現在已可使用大腸金屬支架解決病人上述的窘境。

他指出，大腸金屬支架與心臟支架相似，透過類似大腸鏡的方式將支架放進腸道，讓腫瘤不再堵住腸道，不僅不需要面對腸造口的多項問題，病人更能改善排便狀況，並可恢復飲食、補充營養，待體力充足後再接受手術治療處理腫瘤問題。

大腸金屬支架撐開腸道後，讓陳姓老婦可順利排便、不再腹脹。（圖：大千綜合醫院提供）

大腸癌是常見的癌症 之一，初期治療多有不錯成果，但到了晚期常因病情導致腹痛、腹脹、排便不順或出血情形，嚴重影響病人身體狀況。因此，日常生活除了要注意飲食均衡、多攝取高纖食物、戒菸酒之外，50歲以上民眾記得每2年做一次免費糞便潛血檢查，若有異常一定要進一步接受大腸鏡檢查，才能早期發現、早期治療，不致延誤病情徒增困擾。