我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

非裔男金山奧克蘭華埠持刀恐嚇 華生狂奔500米報警

普亭身體出狀況？「不停咬唇、搖晃」影片曝光引熱議

8旬婦難排便因腫瘤阻塞腸道 金屬支架協助恢復

記者胡蓬生／綜合報導
85歲陳姓老婦因大腸腫瘤復發阻塞腸道，影響排便功能。（圖：大千綜合醫院提供）
85歲陳姓老婦因大腸腫瘤復發阻塞腸道，影響排便功能。（圖：大千綜合醫院提供）

85歲陳姓老婦有大腸癌病史，近日因腹部疼痛脹大、排便不順而到醫院急診；經電腦斷層檢查發現，她的大腸腫瘤復發並阻塞腸道。醫師安排老婦接受大腸金屬支架手術治療，術後老人家可順利排便、不再腹脹，也恢復正常進食。

台灣大千綜合醫院肝膽腸胃科主任洪吉來表示，約20%的大腸癌病人常發生腫瘤阻塞腸道影響糞便排出，導致病人食慾減退、腹脹、排便困難等狀況。過去要解決這種困擾，大多以暫時性腸造口（人工肛門）處理，但缺點是容易產生側漏、異味，影響病人日常生活，也必須時時注意腸造口的清潔與照護，才能避免感染問題發生，但現在已可使用大腸金屬支架解決病人上述的窘境。

他指出，大腸金屬支架與心臟支架相似，透過類似大腸鏡的方式將支架放進腸道，讓腫瘤不再堵住腸道，不僅不需要面對腸造口的多項問題，病人更能改善排便狀況，並可恢復飲食、補充營養，待體力充足後再接受手術治療處理腫瘤問題。

大腸金屬支架撐開腸道後，讓陳姓老婦可順利排便、不再腹脹。（圖：大千綜合醫院提供）
大腸金屬支架撐開腸道後，讓陳姓老婦可順利排便、不再腹脹。（圖：大千綜合醫院提供）

大腸癌是常見的癌症之一，初期治療多有不錯成果，但到了晚期常因病情導致腹痛、腹脹、排便不順或出血情形，嚴重影響病人身體狀況。因此，日常生活除了要注意飲食均衡、多攝取高纖食物、戒菸酒之外，50歲以上民眾記得每2年做一次免費糞便潛血檢查，若有異常一定要進一步接受大腸鏡檢查，才能早期發現、早期治療，不致延誤病情徒增困擾。

腫瘤 手術 癌症

上一則

人生最後一哩路 建議病患自主

下一則

夜半鬼壓床？睡醒動不了竟是甲狀腺出問題

延伸閱讀

上海累計新冠死亡17例 市長要求降低重症率、死亡率

上海累計新冠死亡17例 市長要求降低重症率、死亡率
莫名腰痛到小便也疼 竟是肺癌轉移脊椎

莫名腰痛到小便也疼 竟是肺癌轉移脊椎
醫藥／便祕腹痛7天 竟是大腸癌

醫藥／便祕腹痛7天 竟是大腸癌
8旬老婦腫瘤阻塞腸道難排便 金屬支架協助恢復

8旬老婦腫瘤阻塞腸道難排便 金屬支架協助恢復

熱門新聞

打嗝不止時，很多人會選擇喝水。(Getty Images)

打嗝不止好尷尬 專家教簡單10招家庭療法迅速打住

2022-04-18 02:10
若有「臉色蒼白疲倦」、「不明原因發燒」、「未碰撞卻有瘀青出血」、「骨骼疼痛」四大症狀，應儘速尋求醫療，可透過血液檢查發現血球異常，或進一步進行骨髓檢查。圖／中華民國血液病學會提供

白血病來得又快又急 專家指4大症狀別忽略

2022-04-21 17:38
台中慈濟醫院婦產科醫師黃閔暄說明，停經後出血不能輕忽，務必檢查。圖／台中慈濟醫院提供

5旬婦停經後出血2年以為「回春」 醫師：務必就醫檢查

2022-04-21 17:52
（圖：健康醫療網提供）

反覆「泌尿道感染」嚴重恐致命 專家妙招擺脫困擾

2022-04-22 01:15
醫師林敬淳說，大腸癌初期沒有症狀，察覺異常求診往往是中晚期，建議定期癌篩是救命關鍵。圖／亞洲大學附屬醫院提供

38歲自律男不菸不酒竟癌末 醫：定期癌篩是救命關鍵

2022-04-21 05:58
有五類蔬菜不建議生吃，烹煮過後食用反而較營養。十字花科蔬菜含有難以消化的複合性醣類，腸胃功能較差的人，生吃容易感到不舒服、脹氣。(Getty Images)

5類蔬菜「不宜生吃」 煮熟吃更營養

2022-04-16 02:08

超人氣

更多 >
華人紐約餐廳用餐 一抬頭對面竟坐了玄彬和孫藝真

華人紐約餐廳用餐 一抬頭對面竟坐了玄彬和孫藝真
瓊瑤上億豪宅揭神秘面紗 「翠珊」趙永馨：像回家

瓊瑤上億豪宅揭神秘面紗 「翠珊」趙永馨：像回家

封面故事／再婚男事件 華人敲警鐘 急問信託遺囑

封面故事／再婚男事件 華人敲警鐘 急問信託遺囑

明州13歲男孩將「大學畢業」 已錄取物理博士班

明州13歲男孩將「大學畢業」 已錄取物理博士班
「為何選她？」新書爆：第一夫人不滿賀錦麗當拜登副手

「為何選她？」新書爆：第一夫人不滿賀錦麗當拜登副手