不明原因胸悶心悸 就醫驚見「罕見腫瘤」長比腎臟還大

圖片來源 ／健康醫療網

52歲林女士本身有輕微的高血壓 ，經規律服藥控制良好，雖偶有胸悶、心悸等情形，但因發作時間短暫，不以為意；日前，林女士心悸再次發作且伴隨嚴重盜汗及發燒，被家人送往醫院急診，抽血檢查發炎指數為4（正常為1以下），懷疑腫瘤 的可能，經斷層掃描發現，林女士的腎上腺有一顆10公分的罕見嗜鉻細胞瘤，腫瘤已幾乎要比腎臟還大；考量嗜鉻細胞瘤內充斥腎上腺素，若放任不管隨時可能造成血壓暴增及心悸，甚至心衰竭，醫師立即安排手術 摘除腫瘤。

腎上腺素瘤 不定時炸彈

台灣台北慈濟泌尿科許竣凱醫師表示，腎上腺腫瘤分功能性及非功能性兩種，前者多屬良性的腺瘤，無分泌荷爾蒙的功能；而後者會持續或間斷性分泌大量荷爾蒙，影響患者健康甚鉅。

許竣凱醫師補充，嗜鉻細胞瘤即是一種極罕見的功能性腎上腺腫瘤，發生率僅十萬分之一。如同潛藏體內的不定時炸彈，平時沒有症狀，一旦受觸發便會猛發性分泌大量腎上腺素，使患者心跳加速，進入亢奮的戰鬥狀態，產生心悸、胸悶、呼吸困難、高血壓等情形。

治療腎上腺腫瘤 手術切除為主

在腎上腺腫瘤的治療上，以手術切除為首選。許竣凱醫師考量林女士腫瘤太大，且屬於輕微觸碰就會造成血壓飆升的嗜鉻細胞瘤，加之腫瘤緊貼大血管，稍有不慎恐致大出血，故以開腹的方式進行手術，以確保有足夠空間及視野。

心悸、胸悶症狀 提早警覺就醫

值得一提的是，其他功能性腎上腺腫瘤，如：醛固酮增多症、庫欣氏症等，會出現水牛肩、月亮臉等顯著症狀，多能在2公分內就被發現並得到診治；然而，嗜鉻細胞瘤卻因發作時間短暫，且症狀缺乏特殊性，往往被忽略或誤診而延誤治療。許竣凱醫師呼籲，平時應提高警覺，當身體出現不明原因的心悸、胸悶、呼吸困難、高血壓等情形，須盡早就醫接受診治，避免病情惡化。

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