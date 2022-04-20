上班總是粗心犯錯、不專心？當心「成人ADHD」惹的禍

圖片來源 ／健康醫療網

24歲的S小姐是一位年輕的工程師，因為在無塵室工作時，不小心把上百萬的光罩弄破了。主管了解事情原委後，知道粗心大意、不專心是S小姐從小的困擾，便要她好好地就醫，處理問題，確診為「成人ADHD（注意力不足過動症）」。

成人注意力不足過動症 常見這些症狀

奇美醫學 中心精神醫學部成人精神科主任黃隆正博士說明，急性子、講話快，常打斷別人說話；想法流於天馬行空，無法逐夢踏實；常忘記約定的事，時間管理不佳；容易分心，很難長時間專注一件事；做事容易丟三落四，房間跟環境總是一團亂，上述這些都是成人罹患注意力不足過動症的常見症狀。

神經發展性疾病 12歲以前即出現症狀

醫學上目前已經很清楚ADHD是一種常見的神經發展性疾病，意即病人從小時候甚或在母體時，大腦神經系統的發展便有一些狀況，導致長大成人後有相當高的罹病率和功能障礙。其特徵是在12歲以前即出現相關的行為症狀，包括專注時間短、容易分心、沒耐心及衝動、躁動不安等，且發生在兩種或兩種以上的場域（如：學校、家庭、社會或工作環境等）。

六成會持續到成人 大多無病識感

多數人認為小孩才會有ADHD，甚至以為長大後症狀就會改善，事實發現，六成的病人症狀會持續到成年，且以注意力不足為主。黃隆正博士表示，在成人ADHD特別門診裡，有許多個案都是小時候就有症狀，家長卻不曾帶去接受評估治療。

這些之前一直沒被發現的「隱藏病人」，可能因為成績不錯、大家比較不認識ADHD，或是沒有明顯過動症狀而被忽略潛在的問題，加上幼年時有家長、老師從旁協助，尚可讓這些個案孩子能按部就班不至於混亂，但等個案進入成人期， ADHD的注意力及執行功能不足的窘境就會顯現出來。

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資料來源：健康醫療網

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