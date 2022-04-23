菸酒一族 當心食道癌上門

醫師提醒，預防食道癌要遠離菸、酒、檳榔，如果出現吞嚥困難、喉嚨卡卡，應盡早就醫檢查。(本報資料照片)

一名50多歲廚師，菸、酒、檳榔不離身，某天試菜時突然發覺吞嚥有困難，就醫檢查確診食道癌，醫師考量他的工作需頻繁試菜，建議採取微創內視鏡手術 ，搭配組織凝集儀、神經監測儀等，術後很快就返回工作岡位，不但進食沒問題，也沒有聲音沙啞等後遺症，完全不影響餐廳生意。

早期食道癌 沒有症狀

台北榮民總醫院胸腔外科主治醫師徐博奎指出，早期食道癌幾乎沒有症狀，直到出現喉嚨卡卡、吞嚥困難，甚至胸痛、體重下降，大多數已是晚期，東方國家食道癌以鱗狀上皮癌為主，好發於吸菸、喝酒、嚼檳榔的勞工族群，以及經常吃醃製食物、不新鮮食物，或是喜歡喝滾燙熱湯的人，他表示「食道黏膜容易受傷，癌變機率也較大」。

而好發於西方國家的食道腺癌，近年在其他地方也有上升的趨勢，大部分是胃食道逆流及肥胖族群；若是高位食道癌，還會伴隨聲音沙啞，當腫瘤 轉移淋巴可能造成頸部腫大，骨轉移則骨頭痛、肝轉移出現黃疸。

微創手術 縮短復元期

食道癌治療以手術為主，依照病情可同步配合放化療或標靶治療等。徐博奎說，大多數食道癌患者屬於腫瘤局部侵犯型，由於食道位於胸腔正中央深處，緊鄰主動脈、氣管，手術很難完全清除癌細胞，標準治療會先在術前進行放、化療，讓腫瘤縮小、再進行整段食道切除，並利用胃、大腸食道重建。

徐博奎說，傳統食道癌手術須開胸剖腹，傷口大、併發症 高，恢復也較慢；近10年以微創內視鏡手術為主流，傷口較小，再搭配腹腔鏡進行食道胃吻合重建手術；由於食道周圍布滿許多細微血管，同步搭配使用組織凝集儀，可確保精準清除病灶，同時具有止血作用，出血量更少，患者復元更快速。

以往認為食道癌切除病灶即可，徐博奎補充，食道鱗狀上皮癌容易轉移喉返神經旁的淋巴結，由於喉返神經非常脆弱，進行淋巴廓清術時，很容易造成喉返神經麻痺。根據文獻顯示，食道癌患者進行淋巴廓清術，發生聲音沙啞後遺症的比例達3至4成，且喝水也容易嗆到，等到術後2至3個月才會逐漸恢復，嚴重影響生活品質。

術中輔以使用神經監測儀，不僅可以定位及確定喉返神經位置，且術中便可知道神經傳導功能正常與否，不但提升手術安全性，更大幅降低術後併發症發生。

口腔癌患者 當心病變

徐博奎補充，臨床上，許多口腔癌患者常伴隨食道癌，診斷為口腔癌建議進行胃鏡檢查，若是發現食道黏膜癌前病變，利用內視鏡黏膜切除術即可。最後提醒，預防食道癌要遠離菸、酒、檳榔，胃食道逆流應定期胃鏡檢查，如果出現吞嚥困難、喉嚨卡卡，應盡早就醫檢查。（本文由「健康醫療網」提供http://healthnews.com.tw/）