急性腸胃炎肆虐 恐與「這因素」有關

圖片來源 ／健康醫療網

台灣一名95歲陳奶奶，因腹瀉五天不止並伴隨發燒及腹部絞痛至奇美醫學 中心急診求治，糞便檢驗及培養證實為輪狀病毒及沙門氏菌感染，經過住院矯正脫水及抗生素治療，順利出院返家，後續門診追蹤已無大礙。

病毒性腸胃炎 常見最大宗

奇美醫學中心全人醫療科暨胃腸肝膽科主治醫師陳建安表示，急性腸胃炎一般會先區分是感染性腸胃炎或是非感染性腸胃炎，臨床上以感染性腸胃炎為主，感染性腸胃炎又可以分為病毒性腸胃炎與細菌性腸胃炎，又以病毒性腸胃炎為大宗。

陳建安主治醫師補充，除了每年冬季好發病毒性腸胃炎外，推測其原因可能跟民眾只使用酒精乾洗手而疏於用肥皂濕洗手的習慣有關。

腸胃炎沒特效藥 飲食清淡不須刻意禁食

多數的急性腸胃炎是病毒感染並沒有特效藥，陳建安主治醫師說明，治療原則首要防止脫水和電解質流失，症狀輕微可以從口補充水分及電解質水，市售的運動飲料建議以1:1的方式跟溫水稀釋使用，若脫水嚴重可能需要住院施行點滴治療。

此外，其飲食清淡不須刻意禁食，如果吃得下，建議攝取一些好消化的食物如稀飯、吐司、蒸蛋等，避免太油膩、高纖及刺激性的食物；細菌性的腸胃炎則可能需要使用抗生素治療，應由專業的醫師評估。

糞口為主要傳染途徑 正確洗手很重要

陳建安主治醫師提醒，腸胃炎主要的傳染途徑是糞口傳染，經由受病原體汙染的手，或食用受污染的食物感染，亦可經由空氣中的飛沫傳播；值得注意的是，酒精及乾式洗手液對於諾羅病毒及輪狀病毒效果不佳，因此洗手一定要加強用肥皂濕洗手！

【延伸閱讀】

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53413

喜歡本文請按讚並分享給好友！ 更多健康資訊：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw