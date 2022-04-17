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不僅新冠肺炎疫情 醫示警：腸病毒好發季節至

記者謝進盛／台南報導
麻豆新樓醫院小兒科主任黃士修提醒，腸病毒感染正進入好發期，家長更要注意家中小寶貝健康情況。圖 ／麻豆新樓醫院提供
麻豆新樓醫院小兒科主任黃士修提醒，腸病毒感染正進入好發期，家長更要注意家中小寶貝健康情況。圖 ／麻豆新樓醫院提供

近來台灣新冠肺炎疫情大爆發，如何防疫減災民眾關注，麻豆新樓醫院小兒科主任黃士修提醒，腸病毒感染正進入好發期，家長更要注意家中小寶貝健康情況。

黃士修指出，每年夏天到初秋是腸病毒好發季節，台灣距離上次流行已7年，近兩年防疫有成，小朋友多已養成戴口罩、勤洗手習慣，感染病例較少，這固然是好現象，但國內0至5歲幼兒體內普遍缺乏抗體，一旦遇到大流行將造成嚴重疫情。

黃士修表示，腸病毒傳染力極強，可經由接觸或飛沫感染，感染後3至5天會有典型症狀如口腔、手掌、腳掌出現水泡、潰瘍，如果侷限在嘴巴，就是咽峽炎；若連手掌、腳掌都有水泡，則為手足口病；也可能合併發燒，或因口部潰瘍造成進食困難，病程為7至10天，大多數患者會自行痊癒；極少數可能發生無菌性腦膜炎、腦炎、心肌炎、心包膜炎、肺炎、麻痺等重症，機率雖不高，卻可能導致死亡，還是要提高警覺。

黃士修說，各年齡層最需要注意的是新生兒感染風險，從最輕微發燒到致命多重器官衰竭都有；只要發現新生兒出現發燒、嗜睡、活力不佳、食慾降低、肌躍型抽搐（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）、持續嘔吐、呼吸急促或心跳加快等，都可能是感染初期徵兆，應速送醫診治。

黃士修指出，腸病毒最容易透過托嬰、幼教機構等處傳播，尤其是絨毛玩具常因幼兒口含、嘴咬而成傳染媒介，他提醒，家中有嬰幼兒的成人，外出返家後要抱、餵食嬰幼兒前，務必先更衣並以肥皂確實洗手；家長及老師也應注意小朋友是否有感染初期症狀。

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